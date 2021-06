Protección Civil de Lerdo pide a los padres de familia prohibir a sus hijos nadar en canales de riego

Protección Civil Municipal solicita la colaboración de padres de familia que viven en las cercanías de los canales de riego, para que prohíban a sus hijos meterse a nadar, ante el riesgo inminente que corren de morir ahogados.

Isabel Macías, directora de Protección Civil informó que el pasado jueves, personal de la dependencia a su cargo vio a varios niños que se bañaban en el canal Santa Rosa-Tlahualilo y andaban solos los pequeños, incluso uno de ellos de tan sólo 6 años de edad, por lo que fueron retirados para evitar riesgos.

Recordó que los accidentes no son casuales, pues siempre hay algo que los provoca y en este caso, es descuido de los padres de familia el no darse cuenta o, lo que sería peor, darles permiso de que vayan al canal, pues no deberían ni acercarse y menos sin la presencia de un adulto.

La directora de Protección Civil recordó que durante el presente ciclo agrícola, iniciado a mediados de marzo, se ha registrado la muerte de 5 personas ahogadas en los canales, tres de ellos cuando viajaban a bordo de un taxi y cayeron al canal en el ejido 21 de Marzo.

Personal de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de los elementos de la Dirección de Seguridad, realizan recorridos a lo largo de los canales Santa Rosa-Tlahualilo y el Sacramento, con la finalidad de vigilar que no haya personas bañándose en las aguas, toda vez que es muy peligroso por la fuerte corriente que lleva el agua por debajo y aunque sepan nadar el riesgo es latente de que ya no salgan del agua.

