Emilia Clarke comparte molestia por final de GOT

Tras dos años de que la serie "Game of Thrones" finalizara, los fanáticos continúan hablando del tema, dado que no fue lo que esperaban, e incluso hubo fanáticos que admiten no haberlo visto dado lo que sucedió en el penúltimo episodio.

Lo que comenzó con una adaptación fiel y cuidadosamente planeada terminó en una producción acelerada que deseaba terminar el proyecto, con una narrativa pobre y un mal desarrollo de personajes. Dicha inconformidad no llegó solo por parte de los fanáticos, sino también del lado de la protagonista, la actriz Emilia Clarke, quien recientemente habló del tema en el podcast "Happy Sad Confused". Clarke, quien interpretó a "Daenerys Targaryen", también conocida como la "madre de dragones", dijo entender que el final no haya logrado su objetivo, pero que, a final de cuentas, no podía rendirse con el personaje a punto de acabar. "Entiendo por qué la gente se enojó. Totalmente entiendo; pero yo, siendo una actriz, no pudo hacer justicia al personaje en el que he puesto mi sangre, sudor y lágrimas durante décadas sin mantenerme en la misma página", dijo, asegurando que no podía hacer una escena floja solo porque no le gustaba en lo que se había convertido su personaje. La transformación de "Daenerys" la salvadora a una figura antagónica con la cual tenían que acabar fue causa de la molestia de los fanáticos, sin embargo, fue un final que los adaptadores se dedicaron a ir dirigiendo desde la dos temporadas antes, pero eso no hizo que los seguidores estuvieras listos para verlo. El personaje de Emilia Clarke fue uno de los más queridos de la serie, dado que se trató de una mujer con motivaciones contundentes y justas que se ganó al público (y al pueblo en la serie) con su amabilidad, carisma y carácter para gobernar.