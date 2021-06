Mala Rodríguez asegura que funcionario mexicano le envió un kilo de cocaína

La cantante española de rap, Mala Rodríguez, sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su confesionario, Cómo ser Mala, donde narra sus vivencias de más de 20 años de carrera en el medio del espectáculo.

"Soy una persona que convive con sus contradicciones. Estoy en contra del aborto, pero aborté. Por lo tanto, nunca te obligaría a hacer lo que yo digo", relata en uno de los pasajes recogidos por Europa Press, en una afirmación que viene acompañada por una creencia. "Videntes que conozco en Sevilla me cuentan que han visto el espíritu de muchos fetos vagando por hospitales", narra en el editorial.

María Rodríguez Garrido de 42 años de edad, nació en Jerez de la Frontera, España, ha sido distinguida por los galardones del Premio Grammy latino por mejor álbum de música urbana (2013) y Premio Nacional de las Músicas Actuales (2019), posicionando su nombre entre los más altos del medio de la música en España.

Entre sus experiencias, Mala cuenta los encuentros sexuales que tuvo con personajes internacionales, figuras del medio del espectáculo e incluso políticos con quienes incluso, tuvo vínculos con las drogas y sustancias.

En una fragmento de su libro, exhibe a un funcionario de México a quien conoció en una fiesta y quien le prometió lo que 'ella quisiera', solamente tenía que pedirlo.

De broma, la rapera le pidió un kilo de 'coca', sin embargo, el funcionario se habría tomado su petición 'muy enserio' y al día siguiente se lo envió hasta España.

"Esas conversaciones que se tienen en una fiesta. En una de esas conozco a un alto funcionario de no sé qué, que me dice que me puede enviar lo que yo le diga a casa. Y yo, de coña, le pido un kilo de cocaína que el tío me envía y me llega unos días más tarde. La pasamos súper bien", escribió.