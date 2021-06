A Mario le

Pese a que sabe bien que lo suyo es la "artisteada", la pandemia de COVID-19 lo hizo dudar en cuanto a su futuro profesional; sin embargo, estos momentos de introspección le sirvieron para reafirmar sus sueños profesionales.

"Yo vivo con Kaori (hermana de la fallecida artista lagunera Hiromi). Compartimos momentos juntos, pero ella se fue a Torreón, me quedé solo y entonces me puse a pensar qué era lo que quería en mi vida y si quería continuar con mi carrera o bien abrir un negocio y estudiar otra cosa, pero gracias a Dios no caí en la locura y todo esto me sirvió para recordarme que esta carrera me llena de pasión y orgullo", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.