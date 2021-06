Spit On Your Grave traerá death metal a Torreón

Fundada en 2012, en Monterrey, Nuevo León, la banda de death metal Spit On Your Grave se presentará la noche de mañana sábado en Torreón.

Será a en punto de las 20:00 horas cuando la agrupación regiomontana haga su arribo al escenario de Ojo de Tigre (Rodríguez y Matamoros). También estarán acompañando las bandas locales IX Advenom y Futuro Fracaso.

En entrevista desde la ciudad de Monterrey, Elizabeth Castillo, bajista de Spit On Your Grave, compartió los pormenores del concierto, además de ciertos puntos sobre la cultura del death metal.

Comentó que el inicio de la banda se fraguó con la idea de ejecutar el death metal en suelo regiomontano, con una estética pesada y brutal a partir de voces guturales. Una característica de esta banda es que en su mayoría está conformada por mujeres.

"La idea era hacer un death metal crudo, con sonidos graves. De hecho nos afinábamos en La, en ese tiempo y ahí empezamos a practicar, a sacar las canciones del primer disco".

Si bien las formas graves de sonido son imprescindibles para el grupo, también se esmera que el discurso musical sea entendible.

Respecto a los trabajos musicales, Spit On Your Grave publicó Existential murderer, su primer álbum, en 2014. Aquel primer sonido abogaba por texturas vieja escuela con frecuencias graves.

Por tal razón, Elizabeth Castillo considera que en cada álbum de la banda se ha seguido un proceso distinto.

"En ese tiempo había otra guitarrista, otros integrantes, otro baterista. Ya después, poco a poco, fuimos metiendo dos guitarras, empezamos a tener una composición ya con solos y con diferente forma de death metal más claro".

El estilo de sus letras también se modificó. Hoy en día, Spit On Your Grave compone su piezas con referencia a las personalidades de algunas mujeres. Por ejemplo, en The night of the women rites (2018), su último álbum, donde se aborda a personajes como Cleopatra, o deidades como Afrodita y Cihualcoatl.

"Nos gustó meterlo con este disco, porque justo iba a ser un poco más melódico, un poco más brutal y también los temas. Los temas de Cleopatra, Afrodita y Cihualcoatl son como de diosas fuertes y guerreras, con eso empata el sonido también guerrero y grave de este disco, y también con melodías, con dos guitarras, con el sonido más distinto a los demás discos".

Cabe resaltar que no es la primera vez que Spit On Your Grave toma los escenarios laguneros, pues la banda suele visitar anualmente la región, sólo 2020 fue la excepción a causa de la pandemia.

La banda Spit On Your Grave está integrada por Kenichi y Carolina (guitarra), Marlene (guturales), Nico Garza (batería) y Elizabeth Castillo (bajo).