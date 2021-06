'En el Gobierno federal no hay corrupción', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que en su gobierno no se tolera y no hay corrupción, y afirmó que las denuncias de actos de corrupción no han quedado impunes.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que ya se puede sacar pañuelo blanco en señal de que no hay corrupción en el Poder Ejecutivo. "Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio, el limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo". "De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno, en lo que corresponde a las decisiones que se toman desde arriba. Es pañuelito blanco, lo puedo decir", indicó. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que en los casos en donde ha habido denuncias por actos de corrupción, estas no han quedado impunes.