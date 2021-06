Familiares recuerdan a víctimas de Joao Maleck en Guadalajara

Con palabras de amor, fotos y múltiples globos al aire, la tía de María Fernanda, una de las víctimas mortales del accidente protagonizado por Joao Maleck, recordó ayer su segundo aniversario luctuoso en Guadalajara, Jalisco.

Los familiares colocaron arreglos florales donde fue el choque y donde terminó el auto de las víctimas. Claudia Álvarez-Ugena tenía mucho sin ir al sitio.

"Yo no venía desde hace prácticamente más de un año y medio. No hay dolor ni sufrimiento más indescriptible que el hecho de que te maten a un hijo o a una hija. No le deseo a nadie que tenga que sufrir este indescriptible y desgarrador dolor", dijo.