Acusan a Chris Brown de golpear y arrancarle el cabello a una mujer en Los Ángeles

El cantante Chris Brown fue acusado de golpear a una mujer durante una discusión en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo a varios medios estadounidenses que una patrulla respondió a un aviso sobre la presunta discusión el viernes 18 de junio en el Valle de San Fernando, en California.

De acuerdo a la investigación, la presunta víctima informó inicialmente del incidente alegando que Brown le golpeó en la nuca con tanta fuerza que se le desprendió parte del cuero cabelludo, aunque según el mismo informe no se reportaron heridos y no está claro si Brown enfrentará cargos o no.

Brown, antiguo novio de la cantante Rihanna, fue declarado culpable en 2009 de agredirla y proferir amenazas de muerte contra ella.

Luego de que la pareja terminara en 2009 tras la agresión, Rihanna lo perdonó y en 2012 sorprendieron al retomar su relación, y a los meses volvieron a terminar. Según confiesa la intérprete de "Diamonds", en ese momento decidió regresar con él, ya que creía que podía hacerlo cambiar.

"En un ciento por ciento. Yo era súper protectora con él. Sentía que la gente no lo comprendía, incluso después de... Pero luego te das cuenta que en esa situación, tú eres el enemigo. Quieres lo mejor para todos, pero si les recuerdas sus fracasos o los malos momentos de sus vidas o si les dices que sólo los estás complaciendo, piensan lo peor de ti. Porque saben que no te mereces lo que te van a entregar a cambio", explicó.

"Y si te pones de su lado, quizás estás de acuerdo que mereces eso, y ahí fue cuando dije: '¡Oh! Fui una estúpida al creer que estaba hecha para esto'. A veces sólo debes dar un paso hacia el costado", continuó.

"No lo odio. Me preocuparé por él hasta el día en que yo muera. No somos amigos, pero tampoco enemigos. No tenemos mucha relación en este momento", declaró en una entrevista para Vanity Fair en 2015.

--Chris Brown, siempre en problemas

En 2019, fue detenido en París después de que una mujer presentara una denuncia en su contra por violación; la mujer afirmaba que Brown la violó junto a un amigo y al guardaespaldas del cantante en el lujoso hotel Mandarín Oriental en París.

En 2013, el rapero y su guardaespaldas fueron arrestados y acusados de un "delito grave de asalto" tras un altercado fuera de un hotel en Washington, un cargo que luego fue rebajado al día siguiente a delito menor y quedó el libertad bajo fianza.

Ese mismo año, Brown fue expulsado de una instalación de rehabilitación después de romper la ventanilla del automóvil de su madre durante una sesión de terapia familiar.

Un juez le ordenó entrar de inmediato en otro programa de rehabilitación.

Este rapero precoz consiguió colocarse en las listas de éxitos con sólo 16 años y se hizo famoso gracias a éxitos como "Run It" y "Love More".