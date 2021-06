las palabras tienen la palabra

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Como dice el consejo del bueno fraile capuchino: "con todo lo que comas bebe un vaso de vino". Desconozco si en realidad los frailes capuchinos comen siempre con un vaso de vino -hasta ahora no conozco a alguno- pero no me extrañaría que lo hicieran; lo único raro es que lo beban en vaso y no en copa.

El vaso es ese recipiente generalmente de forma cilíndrica que utilizamos para depositar algún líquido en él y luego beberlo cómodamente… por ejemplo: un vaso de agua. Por cierto, cada vez que digo "un vaso de agua" me acuerdo de aquél mesero que me topé en cierto restaurante y que -según él- era muy correcto para usar el lenguaje. Cuando le pedí un "vaso de agua" me corrigió muy severamente diciéndome: "usted quiere decir un 'vaso con agua' porque el vaso pues es de vidrio". La verdad es que contuve mis ganas de explicarle que no es incorrecto decir "un vaso de agua" porque hay figuras retóricas que permiten decir el continente por el contenido. Más tarde, le pedí un "plato de sopa" y no me dijo nada… pues el plato es de cerámica y no de sopa, ¿verdad?

"Esa fue la gota que derramó el vaso" es la frase que decimos cuando nos referimos a alguna situación negativa que se sumó a muchas otras que ya habían pasado antes, pero ésta última culminó en un tremendo problema. "Ya me habías hecho muchas, pero esta fue la gota que derramó el vaso". A las personas que son muy exageradas y magnifican los problemas como si fueran muy graves, les decimos: "te estás ahogando en un vaso de agua" porque en realidad, como dicen en mi pueblo: "estás haciendo más pancho del que realmente es…" o sea, no exageres, no es para tanto.

A través de nuestro cuerpo hay una gran cantidad de vasos que son los conductos por los que circula la sangre. La palabra vaso deriva del latín vasum, que es un recipiente, y un vasculumera un "vasito" y de ahí nace la palabra "vascular" que es lo relacionado a los vasos sanguíneos.

Por cierto, ¿un vaso sanguíneo es lo mismo que una vena? Pues no soy doctor, pero creo que sí. Las que son diferentes son las venas y las arterias, ya que por éstas últimas circula la sangre oxigenada desde el corazón y por las venas circula la sangre ya desoxigenada que regresa al corazón. Ya que hablamos de vasos y partes del cuerpo, no se me vaya a confundir con el "bazo"-escrito con be y zeta-, que es un órgano que tenemos arribita del estómago y que sirve para combatir infecciones.

Como un compadre que tengo, que me dijeron el otro día que lo tuvieron que operar del bazo. Yo pregunté: "entonces, ¿tuvieron que extirparle el bazo desde adentro de su cuerpo?" "No -me dijo mi pobre comadre- le extirparon el vaso de la mano". ¡Es que nunca soltaba el vaso de vino!

ME PREGUNTA Daniel Saldívar: ¿Qué significa melado?

LE RESPONDO:Melado significa del color de la miel, aunque en muchos países latinoamericanos, es el jarabe dulce que se obtiene en la fabricación del azúcar de caña.

