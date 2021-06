Militares en retiro de Perú protestan contra resultados electorales

Un grupo de militares peruanos en retiro se manifestó en Lima contra los resultados de las elecciones presidenciales, y en rechazo a la decisión del presidente interino, Francisco Sagasti, de llevar a la Fiscalía una carta donde sugerían en la práctica un golpe de Estado.

Los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas manifestaron así su descontento ante el rechazo de Sagasti a la misiva que se hizo pública la semana pasada que alentaba a los militares en actividad a desconocer al izquierdista Pedro Castillo como ganador de las elecciones, después de que la derechista Keiko Fujimori denunciara sin pruebas un fraude electoral.

La movilización estuvo liderada por el almirante en retiro Jorge Montoya, quien el próximo 28 de julio asumirá como el congresista electo más votado para los próximos cinco años y quien ya ha sugerido la posibilidad - no contemplada por la ley - de que el nuevo Congreso convoque elecciones si en el momento que entre en funciones aún no hay un presidente electo proclamado oficialmente.

En ese hipotético escenario planteado por Montoya, él podría convertirse en presidente interino y asumir el poder ejecutivo hasta las nuevas elecciones, al corresponderle de oficio la Presidencia del Congreso por ser el parlamentario con más votos, solo superado por el expresidente Martín Vizcarra, que está inhabilitado.

"No podemos permitir que nos coaccionen dar opiniones y menos hablar libremente. Se han hecho algunas cartas dando nuestra posición política de muchos de los que están acá, y al Gobierno no le ha gustado, y no ha tenido mejor idea que mandarla a la Fiscalía. Eso se llama prepotencia, abuso y coacción", dijo Montoya.

"Ellos son los que están en falta. Todos ustedes tienen todo el derecho a reclamar y expresar lo que desean hacer. No debemos permitir que violen nunca nuestros derechos ciudadanos. Tenemos que estar atentos y salir a reclamar cuando se necesite, de manera pacífica como lo estamos haciendo aquí", agregó megáfono en mano.