¿Por qué un vacunado contra COVID pude infectarse y morir?

En los últimos meses se han reportado ante las autoridades federales pacientes que han fallecido por COVID-19 que ya habían recibido algún inmunológico.

Hasta esta semana así se han mantenido las cifras de vacunados fallecidos por el virus del SARS-COV-2:

Hidalgo 36

Puebla 18

Sonora 6

Baja California 6

San Luis Potosí 2

Michoacán 1

Nuevo León 1

Yucatán 1

Nayarit 1

Aunque la proporción de vacunados y defunciones ha sido mínima, la preocupación ha aumentado entre la población, pues se genera una especulación sobre la eficacia de la vacuna.

Según El País, en México se han vacunado un total de 26 millones de personas, quienes han recibido una o dos dosis del inmunológico y 72 han fallecido tras contagiarse aún ya con la vacuna.

Se trata de un 0.00027% de la población ya 'inmune' que ha sido positiva al virus, ha tenido complicaciones y ha 'perdido' la batalla con la enfermedad que ha tenido al mundo 'de cabeza' en pandemia por poco más de un año.

CAUSA

Según especialistas, los pacientes al momento de recibir la vacuna ya son 'inmunes' al virus, sin embargo, cada cuerpo es distinto y puede tomarle algún tiempo generar los anticuerpos necesarios para combatirlo y no permitirse 'la entrada' al organismo.

Otras de las causas que pueden interferir en la eficacia de la inyección, son las comorbilidades que cada paciente puede llegar a tener (diabetes, hipertensión, obesidad, etc), siendo el principal foco de investigación para generar un diagnóstico general en las 72 personas que hasta hoy, han fallecido de COVID en los nueve estados de la República Mexicana.

"La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos", reveló para una conferencia de prensa, Alejandro Benítez Herrera, Secretario de Salud del estado de Hidalgo.