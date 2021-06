Actriz de Anne with an E, Miranda McKeon, es diagnosticada con cáncer

Miranda McKeon, actriz de la serie de Netflix, Anne with an E, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La joven de 19 años de edad que interpreta a "Josie Pye" en la ficción, tomó por sorpresa a sus seguidores de redes sociales este fin de semana al compartir la noticia.

"¡El rosa es mi nuevo color! Con un corazón pesado, pero esperanzado comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón. Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!", escribió en una publicación donde compartió una fotografía en el que se dejó ver desde el hospital usando una bata rosa.

En otras fotografías de la publicación, la actriz mostró su diagnóstico médico y su estado de salud en los últimos días que ella misma escribió en hojas de papel.

"Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien", compartió.

Miranda McKeon explicó que notó un bulto en uno de sus senos, pero no dio importancia pensando que siendo tan joven la idea del cáncer no era concebible. Sin embargo, tampoco lo dejó pasar y acudió al médico donde le hicieron una biopsia que dio positivo a cáncer.

"Me embarco en un viaje que no he elegido, pero que sé que puedo manejar. Habrá momentos realmente difíciles por delante en los que la vida parecerá imposible pero, por ahora, me dirijo a esto con optimismo, positividad y envuelta por el amor".

