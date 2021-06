 ¡Los Dos Carnales son profetas en su tierra!

"¡Puro Dos Carnales!", esa exclamación sonó con fuerza anoche en la Comarca Lagunera.

Los oriundos de San Pedro, Coahuila, Poncho e Imanol Quezada iniciaron su carrera tocando en bares, en autobuses o en las calles, pero anoche lograron uno de sus sueños… presentarse en un gran escenario de su tierra, siendo los estelares y ante miles de sus paisanos.

Hace unos meses, en redes sociales circuló la noticia. "Los Dos Carnales y El Fantasma, 18 de junio, Feria de Torreón", se leía en un flyer. Los fans de los coahuilenses brincaron de emoción, tal es el caso de Ramiro Saldaña, nacido al oriente de Torreón.

"Creo que Los Dos Carnales se han vuelto un ejemplo para muchas personas como yo que escribimos canciones y las cantamos, pero no tenemos quién nos apoye y ellos han logrado muchas cosas sin 'palancas', todo por puro trabajo", dijo Ramiro al llegar a la feria y agregó que no tuvo dinero para comprarse un boleto de oro, pero sí logró conseguir uno general.

Ana Lilia Escobar y su pareja no contaron con la misma suerte que Ramiro, y se conformaron con escuchar el evento en el exterior del lugar.

"En casa hemos estado batallando por el dinero, mi esposo gana dependiendo de sus ventas y no le ha ido bien, así que no nos alcanzó, pero aquí estamos…oyendo, pero no viendo", comentó.

Las puertas de la Feria de Torreón se abrieron a las 8:00 de la noche. Tal y como ocurrió el pasado primero de mayo con Duelo, personal del recinto verificó la temperatura y se le aplicó gel antibacterial a cada persona que ingresaba con su cubrebocas.

Poco a poco el lugar fue recibiendo a los seguidores de Los Dos Carnales, El Fantasma y también de Escolta Personal, así como de los regiomontanos Óscar y Daniel, teloneros de la velada.

Varios laguneros llegaron con sus botas y tejanas, "al estilo rancherón", como dice una melodía de los hermanos Quezada.

El escenario montado en los terrenos del área de juegos de la Feria de Torreón imponía, y es que además de su gran tamaño contó con una pasarela que sirvió para que los artistas pudieran ir y venir con el fin de complacer a los fans.

Fueron Oscar y Daniel, dos regiomontanos que se han abierto camino en el regional mexicano desde hace unos años los encargados de inaugurar el show.

Cruz de madera, Eso y más y Te deseo lo peor.

Los regios cedieron el entarimado a Escolta Personal, agrupación local. Emanuel, Jonathan, Sergio, Mario, Luis, Edwin , Lowis y Humberto entregaron temas como La prisión, Amigo mío y A quién no le ha pasado, logrando animar al respetable.

Al dar las 23:00 horas se escuchó en voz de un grupo de mujeres, "¡Ahí viene El Fantasma!", y sí, Alexander García (Su nombre real) apareció con su singular voz.

"Gracias Torreón, qué bien se siente estar aquí", dijo el oriundo de Durango y enseguida entonó varias melodías, entre ellas El mes de mayo, Palabra de hombre y Árboles de la barranca.

Con camisa roja, saco y pantalón de color negro, García complementó su participación con El muchacho alegre, Me llamo Rafael y Por esa calle vive.

Cuando el reloj marcó las 12:15 de la noche, el momento esperado por Poncho e Imanol y sus paisanos llegó. Ahí estaban los artistas y su gente viéndose las caras, frente a frente, unos desde muy retirado (zona general) y otros muy cerca (área diamante).

Los hermanos Quezada junto a sus cómplices musicales Kevin Montemayor, Armando Hernández y Alberto Cabral "Pariente" aparecieron en el escenario sonrientes, con la adrenalina al máximo y dispuestos a darle todo al público.

Al estilo rancherón, Vida ventajosa y Mis raíces fueron las primeras canciones que entonaron los artistas luciendo unos espectaculares trajes blancos que fueron hechos para la ocasión.

"Teníamos un mes y medio de no venir a la Comarca Lagunera, así que vamos a pasarla bien todos", dijo Poncho y luego saludó a la gente de San Pedro, Torreón, Francisco I Madero y en general de la Comarca Lagunera

Hasta el cierre de esta edición, Los Dos Carnales siguieron su espectáculo con Me vale mad..., Vida de rico, La pregunta del millón y El envidioso mientras sus "paisas" les aplaudían o los captaban con sus celulares para subir videos en sus redes sociales. No faltó en la velada, el momento en el que los Quezada y El Fantasma unieron sus talentos para interpretar Cab.. y vago.