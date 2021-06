Clasificación de viaje de EUA no ha afectado: secretario de Turismo de Durango

La clasificación de viaje a Durango por parte de Estados Unidos no es por el tema de secuestros, sino por la delincuencia específicamente en un sector de la entidad, señaló Eleazar Gamboa de la Parra, Secretario de Turismo de Durango.

El funcionario aclaró que esta clasificación de viaje ya tiene tiempo, pero que, a diferencia de otros estados, el documento original del Departamento de Estados Unidos no señala la prohibición de viaje a Durango por el tema de secuestros.

Dentro de los estados donde se pide reconsidera viajar están Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, el Estado de México y Morelos "y lo señala claramente, due to crime an kidnapping, que significa, por el crimen y secuestro.

"En el caso de Durango y Guanajuato solo señala due to crime, es decir, por crimen o delincuencia", aclaró el Secretario de Turismo.

Además, dijo que el comunicado original estipula claramente que la consideración de no viajar es para los empleados y trabajadores del Gobierno de Estados Unidos.

"Reconsider travel due to crime. Violent crime and gang activity are common in parts of Durango state. U.S. government employees must adhere to the following travel restrictions: west and south of Federal Higway 45", señala el comunicado en inglés.

Traducido al español significa: "Reconsiderar el viaje debido al crimen. La delincuencia violenta y la actividad de las bandas son comunes en partes del estado de Durango. Los empleados del gobierno de EE.UU. deben respetar la siguiente restricción de viaje: al oeste y al sur de la carretera federal 45".

Ante ello, Gamboa de la Parra aclaró que señalar a todo el estado por situaciones que ocurren en puntos específico está fuera de la realidad, pero así lo han hecho en Estados Unidos y así lo hacen con todos los estados y con todos los países, aunque, reiteró, "no es justo".

Sin embargo, aclaró que esa clasificación, que tiene ya meses, no ha perjudicado el turismo internacional a Durango.

"Lo que afecta son las noticias que se dan en Estados Unidos sobre la violencia en México, cuando sucede un hecho en un punto específico, ellos la señalan como en todo el estado o todo el país sin dar detalles de lugares, generalizan", mencionó.

Por ello se continúa trabajando con promociones turísticas en Estados Unidos donde de forma personal se les dice que Durango es seguro, "acabamos de estar en Dallas Texas haciéndolo", concluyó Eleazar Gamboa de la Parra.