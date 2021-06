Continúa jornada de toma de ADN en La Laguna de Durango

En la recién formada Unidad Especializada en Delitos de Búsqueda de Personas en La Laguna de Durango, inició la brigada de toma de muestras ADN en familiares de personas desaparecidas por parte del Centro Regional de Identificación Humana en coordinación con la Fiscalía de Justicia del Estado, la cual continuará hasta este sábado. No se descartan futuras jornadas en esta parte de la región Laguna de Coahuila.

Yezka Garza Ramírez, coordinadora general regional del Centro, comentó que se estarán atendiendo a los familiares de personas desaparecidas tanto de La Laguna de Durango como de Coahuila por parte del equipo de documentación que estará tomando muestras referenciales para poder extraer perfiles genéticos y alimentar la base de datos que se tienen actualmente en el centro y hacer este cruce masivo de información genética.

Explicó que para la toma de muestras referenciales no es necesario contar con una denuncia previa. "El centro es una institución pericial especializada en la búsqueda forense con fines de identificación, es una institución administrativa que no persigue fines criminales por lo tanto no hay necesidad de tener una denuncia ante un ministerio público para poder acercarse con nosotros".

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de Durando, Ruth Medina dijo que con esta jornada, se pone en marcha la unidad, que durante más de un año se gestionó ante el Gobierno del Estado.

"En esta unidad se puede encontrar psicólogos, agentes del ministerio público, la Comisión de Atención a Víctimas".

La Fiscal agradeció la participación de la Fiscalía en Coahuila en esta nueva campaña en apoyo a las familias de personas desaparecidas.

"Como siempre con la Fiscalía general de Coahuila con su Centro de Identificación que es uno de los mejores centros de América latina y que tenemos un convenio para poder atender a la población, sabemos que este es un tema que agobia a la sociedad y nosotros estamos apoyando en la búsqueda en vida o desafortunadamente en muerte".

Medina dijo que en la entidad se cuenta entre 600 a 700 cuerpos que se mantienen como no identificados.

Y aseguró que al momento no se tienen personas consideradas como desaparecidas de forma reciente.