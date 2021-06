Revela estreno de nueva versión de 'Red'

La cantante Taylor Swift sacudió las redes sociales el día de ayer luego de anunciar la fecha de estreno de la nueva versión de su álbum "Red", el cual estará disponible al público el próximo 19 de noviembre.

La regrabación de su cuarto álbum es parte de su estrategia para recuperar los derechos de sus primeros seis álbumes, siendo este el segundo que se publicará, luego de "Fearless".

Cabe destacar que "Red" es uno de los álbumes más aclamados de la intérprete de "Begin again" y de los más esperados por los fanáticos.

En el comunicado oficial de la cantante explica que esta nueva versión contará con 30 canciones, 14 más que la primera versión, explicando que una de ellas durará 10 minutos.

LOS GRAMMY SE PROTEGEN

Recientemente, los premios Grammy añadieron un par de nuevas reglas a la categoría de Mejor álbum del año, y más de un medio norteamericano destacó que esto podría estar ligado al lanzamiento del álbum "Red: Taylor's Version", dado que ahora se especifica que cualquier material nominado en esta categoría tiene que ser nuevo, no regrabado.

Esto surge después de que los fanáticos de Swift (desde el lanzamiento del álbum original en el 2012) se mostraran inconformes luego de que dicha producción no fuera nominado a la categoría de mejor álbum, considerando la trascendencia de este en la carrera de Taylor y su influencia en la música pop del año (2012).

DOMINA LAS REDES

A los pocos minutos de dar a conocer la fecha de estreno de la nueva versión de Red, las redes sociales hicieron tendencia los hashtags #redtaylorsversion, #Alltoowell y #Jakegyllenhaal, haciendo referencia a la historia detrás de la canción "All too well", inundando Twitter con publicaciones sobre el tema. En más de una ocasión medios internacionales han destacado la facilidad con la que una publicación de Taylor Swift puede volverse tendencia a los pocos minutos de su lanzamiento, paralizando las redes sociales y denotando su alcance.

Taylor Swift es una cantante de pop que comenzó incursionando en la música country. Nacida el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, es una de las intérpretes más rentables de la industria; fue ganadora del Grammy al mejor álbum del año en su última emisión por "Folklore" y ganadora también del premio a Artista de la década en los American Music Awards (AMAs), además de batir el premio de Michael Jackson como el más galardonado de los AMA's.

Regrabación

Taylor se encuentra regrabando sus primeros 6 álbumes para recuperar los derechos de su música. Estos son: *Taylor Swift *Fearless *Speak Now *Red *1989 *Reputation