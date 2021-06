Danna Paola estrena nueva canción Mía tras un 'bloqueo creativo'

La cantante mexicana Danna Paola simuló su propio funeral y le dio oportunidad a sus exnovios de llorar su muerte por haberla hecho sufrir. De eso trata el videoclip de "Mía", una canción con la que la cantante empieza "una nueva era".

"El día que escribí esta canción estaba muy bloqueada, no sabía qué quería contar, por dónde empezar y de repente te encuentras en una sala de composición y dices, ¿qué sigue?, y esta canción salió de lo que nunca me imaginé", cuenta este viernes a Efe la artista.

Danna Paola salió del estudio a las 5 de la mañana después de componer este tema sintiendo una emoción que hacía tiempo que no experimentaba.

Es un tema que la pone "muy de buenas", que la hace querer cantar y que valora profundamente por haberla liberado de aquella falta de actividad creativa.

El pasado mes de febrero la cantante sacó su disco "K.O.", material en el que trabajó durante dos años y cuyo proceso fue complejo, pues fue un viaje a lo más oscuro del desamor, el autoconocimiento y la defensa de su integridad como mujer.

Ahora, la joven de 25 años se muestra con una libertad resultado de todos estos procesos tanto personales como de su éxito profesional.

"Reabrimos la puerta y quien quiera lugar que pase", anuncia la también actriz.

Sobre "Mía", Danna cuenta: "Es poder decir la noche es mía, mi vida es completamente mía y yo decido lo que hago, a quién quiero dejar entrar a mi vida. La canción habla de haber pasado por esa tusa (desamor), de no llorar por nadie y de salir a la calle".

Al tema lo acompaña un video en el que Danna "ha subido la vara" una vez más. La idea nació mientras ella estaba en Colombia y el proceso de preparación para muy doloroso puesto que tuvo que tomar clases de patinaje para este.

"Me encanta patinar desde que era pequeñita y me metí demasiados golpes pero me divertí mucho. Además hay muchas cosas alternas en cuestión de contenido que verán muy pronto, es un concepto brutal de mucha fuerza", comenta.

Esto da inicio al siguiente álbum en el que Danna trabajará, pues según comenta siempre está "un paso adelante".

"Desde que hicimos la canción ya sabía qué quería hacer. La empezamos a planear y es parte de la nueva producción. Ya tengo bastantes canciones elegidas", adelanta.

DISFRUTA SU PAÍS

La cantante regresó a España este año para formar parte de la serie "Top Star", en donde volvió a dar su opinión sobre el talento de los demás, y en su regresó a México disfruta de la comida y de su lugar de origen.

"Creo que es el hogar que tuve la oportunidad de construir el año pasado, porque vivía cual nómada entre España y México, no tenía un hogar y el año pasado lo pude crear bien", dice la actriz de "Élite" (2018).

Esta es la principal razón por la que Danna está convencida de que el 2020 fue el mejor año de su vida, pues a pesar de todo lo malo que se vivió, logró cosas que nunca hubiera imaginado antes.

Ya muy estacionada en su papel de "popstar", la joven asegura que la fama que tiene ahora está acompañada de muchísimas responsabilidades.

Además, se ha convertido en una voz en contra del machismo y la violencia hacia las mujeres y promete no parar.

"Lo que más disfruto es crear, mostrarme tal y como soy, arriesgarme y siempre buscar la manera de reinventarme. No me quiero comer el mundo de un bocado, quiero ir poco a poco", finaliza.