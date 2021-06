Rechaza IP plan para desaparecer Conago

La Iniciativa Privada rechaza el planteamiento de gobernadores electos de Morena que buscan desaparecer la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al considerar que se requiere de un contrapeso al presidente de la República, y que la ciudadanía ha luchado porque existan este tipo de figuras, que abonen a la democracia.

"En la unión se hace la fuerza y es muy bueno que existan este tipo de asociaciones porque también son contrapesos naturales, entonces, entre más contrapesos tengas, mejor se lleva la democracia", dijo Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Recordó que durante años se ha peleado en el país porque se construyeran los contrapesos, luego de que en los años 70 y 80 se tenía un régimen en que el presidente de la República tenía el poder completo, de modo que son cerca de 50 años en los que se ha peleado por estas figuras, por los consejos ciudadanos, fideicomisos, que se abonara con todo esto a la transparencia.

"Lo que han estado haciendo es irlos desapareciendo, no es necesario destruir, todo se puede mejorar pero no es destruyéndolo", comentó, "destruir los contrapesos puede, a la larga, dañar nuestra democracia".

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que pareciera una tendencia de este Gobierno a desaparecer las instituciones que den cualquier tipo de fortaleza o beneficio a la sociedad.

"Es una tendencia de ellos, todo es centralizado, que nadie más tome decisiones, pero el país es de los mexicanos, no es de ellos", expresó, "la Conago ha sido contrapeso en gobiernos del PAN, del PRI, ahora con Morena, pareciera que no quieren ninguna oposición ni señalamiento para las acciones que están tomando dentro de la función pública, que nos afectan a todos, eso no está bien".

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que el tema resulta complicado porque se podría tomar como un motivo particular del partido que representa actualmente el poder, que es Morena. "La Conago tiene funciones muy importantes en cuanto al desarrollo económico y social del país, la coordinación entre los gobernadores, el intercambio de experiencias exitosas, todo esto siempre será muy positivo para los estados, que exista ese diálogo entre los mandatarios para las decisiones que se toman a nivel nacional, no le veo lo positivo a desaparecerlo", expuso.