Moreno no se da por vencida

En el documental Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, el productor Norman Lear dice: "No puedo pensar en nadie que haya conocido en el negocio (del espectáculo) que haya vivido el sueño americano como Rita Moreno".

No está equivocado. Moreno emigró con su madre de Puerto Rico a los cinco años. A los seis, bailaba en clubes nocturnos del Greenwich Village. A los 16, trabajaba a tiempo completo. Para los 20, actuaba en "Singin' in the Rain" ("Cantando bajo la lluvia"). Moreno ofreció una entrevista en la que habló de todo. ´Lo que más me llamó la atención del documental es cómo, a pesar de pasar las situaciones más duras y amargas, parece haber emergido de ellas con una gran alegría y aprecio por la vida. Tengo una constitución muy fuerte. Quizás uno lo hereda. Tal vez se deba a que aprendí a afrontar mi vida tumultuosa a través de la psicoterapia realmente le doy crédito por haberme ayudado en algunos momentos realmente malos. Mi mamá también era así. ¿Y sabes qué? Tengo la sensación de que muchas personas que son atípicas tienen constituciones fuertes porque, o se hunden o nadan, ¿no? Creo que uno aprende temprano en la vida que nadar es mejor que hundirse. ´¿Qué tan temprano lo aprendió? La primera prueba, creo, fue aprender inglés en kindergarten cuando no sabía ni una palabra, ni una. Eso es lo primero que me pasó literalmente cuando vine a este país. "Los niños son increíblemente resilientes. Y luego, en cierto modo, también son extremadamente tiernos y frágiles. Creo que la razón por la que terminé pasando un momento tan difícil en la vida es que me encontré con un prejuicio racial desde muy temprano. Cuando eres joven - quiero decir 5, 6, 7 años - y la gente te llama con insultos como "sudaca" o "boca de ajo" o "diente de oro", como en West Side Story, uno es tierno, uno es un niño, se cree estas cosas. Crees que no eres digno. No sabes por qué, pero sabes que algo anda mal contigo". ´¿Recuerda la primera vez que actuó? Oh, sí. Fue para mi abuelo en Puerto Rico con un disco de rumba, sacudiendo mi pequeño trasero. Y le encantó. Aplaudía al ritmo de la música. Yo pensé: 'Vaya, esto es divertido y a él le encanta. Esto me gusta muchísimo'. "Quiero decir, nací para ser artista. Creo que algunas personas simplemente están programadas de esa manera. Y tiene sentido, porque olvídate de las matemáticas. Nací para actuar y complacer a la gente, y eso también se me fue de las manos". ´Usted dijo que quería ser completamente honesta en la película, pero ¿hubo algo de lo que le fue difícil hablar? Incluso cuenta que fue violada por su agente. Sí, eso fue difícil. Y hablar de mi esposo (el cardiólogo Lenny Gordon, que murió en 2010) fue difícil de otra manera. En muchos sentidos, él era un hombre extraordinario. Era cariñoso. Nunca vi un abuelo, padre y esposo más devoto. Pero lo que pasó con nosotros es que él era una persona controladora. "Tengo la teoría de que cuando algunas personas tienen relaciones, hacen un contrato entre ellos que nunca se habla ni se verbaliza. En nuestro caso, era que yo sería la niña pequeña y sería encantadora y lo complacería, pero él tendría que ser mi papá y cuidarme y protegerme. Ese fue nuestro acuerdo. Nunca se habló, pero eso es lo que era. No me di cuenta hasta que un día quise empezar a crecer y el matrimonio no estaba funcionando".