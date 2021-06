Nueva estafa para robar cuentas de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en uno de los medios favoritos de los ciberdelincuentes para cometer delitos. Las técnicas son variadas. Desde hacerse pasar por una marca que está regalando algo hasta supuestas llamadas por parte las autoridades de salud para corroborar la inscripción a la vacuna de Covid-19. Pero ahora te vamos a alertar sobre una nueva campaña de engaño que tiene como fin robar tu cuenta.

Como seguro debes recordar, hace unas semanas entró en vigor la nueva política de términos de servicio de la app de mensajería. Esta causó mucha polémica alrededor del mundo porque muchas personas, y hasta gobiernos, vieron la actualización como un riesgo de privacidad para los usuarios. Facebook inicialmente había advertido que enviaría mensajes recurrentes a los usuarios que no hubieran aceptado las condiciones antes del 15 de mayo, de lo contrario, comenzaría a restringir el servicio. Después señaló que sí aplicaría los cambios, pero ya no limitaría las funciones a quienes no lo aceptaran.

Te explicamos todo lo anterior porque la estafa está relacionada precisamente con la actualización de WhatsApp.

Los delincuentes informáticos están haciendo llegar a los usuarios un mensaje en donde aseguran que la app no está actualizada y es necesario corroborar que está en uso para seguir utilizándola.

El mensaje efectivamente parece venir el servicio técnico de la app. La imagen de contacto es el logo de la empresa y aparenta venir de un sistema automatizado.

En el mensaje se explica que WhatsApp hará llegar al celular un código de verificación de seis dígitos que debe compartiste si es que se quiere seguir gozando del servicio.

Efectivamente, unos segundos después de haber recibido la alerta vía WhatsApp, llega un SMS al celular de la potencial víctima con un código para confirmar la cuenta. En ese caso, el mensaje sí es enviado por la compañía por lo que el usuario confía en que le están diciendo la verdad y tiene que enviar esos seis números.

La realidad es que el delincuente pidió acceso a tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo. Solo tuvo que descargar la app y poner tu teléfono de celular, el elemento que le faltaba era el código de verificación para poder ingresar a tus chats y contactos.

¿QUÉ PASA SI LES DAS EL CÓDIGO?

Si no te das cuenta de que en realidad están tratando de engañarte y envías el código que te llegó vía SMS, lo primero que verás es un supuesto mensaje de confirmación en el que se asegura que tu cuenta ya está actualizada. No obstante, solo unos segundos después, verás una alerta en donde se explica que tu cuenta de WhatsApp ya no está vinculada a ese dispositivo.

Para recuperar tu perfil lo que tienes que hacer es desinstalar la app y volver a descargarla. Entonces sigue el proceso de autenticación, colocar tu número de celular y pedir el código de verificación. La mala noticia es que, como este acaba de ser solicitado y confirmado por alguien más, deberás esperar alrededor de seis horas, tiempo suficiente para que los delincuentes cometan estafas en tu nombre.

Por lo anterior es que debe tener mucho cuidado también con los mensajes que recibes de parte de tus contactos. Y es que los criminales aprovechan que ya tienen acceso a tus grupos y contactos y comienzan a enviarles mensajes a tu nombre afirmando que has tenido una emergencia, por ejemplo un accidente, y necesitas dinero de manera urgente.

Dado que las personas reconocen el número de celular y los datos de perfil, muchos están dispuestos a ayudar y depositan dinero a la cuenta que les dicen sin sospechar que en realidad están siendo estafados.

Así que la recomendación es, primero, ignorar un mensaje que te llegue supuestamente de WhastApp, pues no es la manera en que se ponen en contacto con sus usuarios, si caes en la trampa, trata de avisarle al mayor número de personas posible que tengas en tu lista de chats. Y, también, si llegas a recibir un mensaje de alguno de tus contactos en donde te pide dinero de manera urgente, es mejor que compruebes que de verdad se trata de quien dice ser a través de una llamada y otras apps de mensajería.

Finalmente te recomendamos que le cuentes a tus amigos y familia sobre esta modalidad de fraude para que no caigan en ella.

¿Qué hacer si me hackearon?