Bloque opositor en el Senado carga contra 'Ley Zaldívar'

El bloque opositor en el Senado, integrado por el PAN, el PRI, MC y el PRD, además de los senadores Germán Martínez, de Morena, y Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el artículo decimotercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que amplía dos años el mandato del presidente del Máximo Tribunal, Arturo Zaldívar.

La tarde de este miércoles, el equipo jurídico de la bancada priista acudió a las instalaciones de la SCJN para hacer entrega de manera formal del recurso de inconstitucionalidad, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Corte.

En el documento se exponen los argumentos que sustentan esta acción, basados en que la ampliación del mandato del consejero presidente del Máximo Tribunal del país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, viola de manera flagrante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señala que la acción de inconstitucionalidad se presenta porque la prórroga del ejercicio del cargo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal atenta directamente contra las reglas de la duración de estos cargos, establecidas en los artículos 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, prorrogar la duración en el ejercicio del cargo de los servidores públicos mencionados atenta directamente en contra del principio de división de poderes sobre el que se encuentra construido el sistema constitucional del país.

El documento expone que exceder la duración establecida por la Constitución respecto al ejercicio de estos cargos impacta la independencia y autonomía judicial, eje central de cualquier Estado de derecho democrático, además de que el artículo impugnado es resultado de un proceso legislativo que vulneró el derecho a la participación de las minorías parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad, de deliberación informada y de discusión pública en el ejercicio de la función legislativa.

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, uno de los artífices del recurso presentado ante la SCJN, enfatizó que "son evidentes las violaciones a la Constitución de la llamada "Ley Zaldívar", pues el ministro no se puede reelegir, no puede ampliar su mandato, no puede desde un decimotercero transitorio modificarse una norma constitucional".