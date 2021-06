Olvidan rencillas y vuelven a la música

En 1972 Los Bukis irrumpieron en los escenarios, tras haber finalizado su historia, sus integrantes le agregarán un capítulo más.

Desde el pasado lunes y hasta ayer, muchas personas no hablaban de otro tema en redes sociales que no fuera el retorno de Los Bukis, que consistirá en tres conciertos en Estados Unidos confirmados hasta ahora, con la posibilidad de hacer más, dependiendo del éxito que estos logren; "ojalá este reencuentro llegue a México", dijo un tuitero, pero por ahora no se sabe si la música de la agrupación también volverá a sonar en tierra azteca.

El pasado 9 de mayo, Marco Antonio Solís ofreció un concierto vía streaming en el que de manera sorpresiva invitó a sus excompañeros del grupo para interpretar Tu cárcel, tema que fue compuesto por el cantante en Torreón, Coahuila.

El 14 de junio a la 1:00 de la tarde Marco Antonio, José Javier Solís, Joel Solís, José "Pepe" Guadarrama, Roberto Guadarrama, Eusebio "Chivo" Cortés y Pedro Sánchez ofrecieron una conferencia presencial y virtual con el fin de anunciar esta nueva reunión en la que entonarán éxitos del pasado y revelar que han dejado atrás los conflictos que tuvieron.

"Les cuento que esto es un acto de buena voluntad y es un acto de dar ejemplo de que toda relación tiene posibilidad de reconstruirse a través de la buena voluntad, a través del perdón, porque a veces tenemos muchas cosas en el corazón o en la mente sin darnos cuenta.

"Cuando nosotros nos reunimos hubo una catarsis, hablamos mucho, pero siempre hablamos desde un amor presente, no fuimos hacia atrás en la parte emocional, arrancamos de un amor presente y eso nos abrió la posibilidad de arrancar lo que estamos haciendo", comentó el llamado "Buki mayor".

De acuerdo con Guadarrama, el reencuentro de Los Bukis no era algo que estuviera planeado, ya que simplemente la idea surgió en medio de la pandemia.

"Para nosotros fue mágico el encuentro, cuando nos pusimos cada quien en nuestro lugar fue muy especial para nosotros, reunirnos para el video que vieron todos, pero más que nada todos seguimos con ese entusiasmo y emocionándonos cada vez más, antes de esta conferencia nos temblaban los pies, es una impresión fuerte y eso fue lo mismo que sentimos en el primer encuentro que tuvimos todos para hacer unas fotografías, seguimos teniendo armonía", dijo Roberto.

Según relataron Los Bukis, en los espectáculos presentarán las versiones originales de Mi mayor necesidad y Tus mentiras.