'Todos somos corresponsables, me incluyo ', dice gobernador de Coahuila sobre accidente en la mina de Múzquiz

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, habló sobre el enfrentamiento en redes sociales que tuvo con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, donde se culparon de manera mutua sobre el accidente en la mina de Múzquiz, e indicó que todos son culpables.

"Todos somos corresponsables, me incluyo. Hay que diversificar la economía, darle opciones a la gente de la carbonífera", dijo en rueda de prensa realizada en Saltillo.

Sin embargo, se mantuvo firme al indicar que hubo decisiones que derivaron el perjuicio de la región carbonífera, como fue bajar el precio y por la forma en que realiza las asignaciones.

Fue el pasado lunes, que Manuel Bartlett tomó por sorpresa al mandatario Coahuila asegura que el culpable es Riquelme a quien le atribuye protección a productores de carbón que buscan monopolizar el mercado en la entidad.

Ante esta situación, ayer Miguel Riquelme negó las acusaciones. "Yo no tuve nada que ver y nunca le he pedido que compre carbón a alguien que no sean los productores".

Además se mostró sorprendido por la respuesta del funcionario federal en redes sociales.

"Este es el resultado de cuando un funcionario no tiene la sensibilidad de lo que está pasando y te quiere faltar al respeto como si todavía fuera Secretario de Gobernación, es más, la Secretaria de Gobernación se ha comportado en todo momento como lo que es, una dama. Entonces Bartlett no sé qué se siente ahí en Comisión de Electricidad. No se concibe la actitud de un funcionario de primer nivel federal".

DEJÓ MORIR LA REGIÓN

Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, que desde que llegó al cargo dejó morir la región carbonífera.

"No compró carbón y cuando compró, compró muy poquito y ya sabemos también las consecuencias que esto causa. Ahora que el despacho le da oportunidad de comprar más carbón, lo asigna a quien él quiso", declaró el gobernador en rueda de prensa realizada en Saltillo.

Asimismo el mandatario coahuilense aseguró que es una persona institucional y que continuará su trabajo en colaboración con el Gobierno Federal.