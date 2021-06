Nintendo sorprende en la E3 2021 con nuevos títulos para Metroid y Zelda

Los aficionados a Nintendo tendrán que esperar para conocer la renovación de la Nintendo Switch, ya que la compañía aprovechó su presentación en la E3 2021 (la cita mundial más importante de videojuegos) para anunciar una larga lista de títulos que incluye las continuaciones de "Metroid" y "Zelda", dos de sus sagas más exitosas.

"Metroid: Dread" y "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2" fueron los platos fuertes de una presentación virtual que puso el broche final a la feria de videojuegos.

"Nintendo Switch alcanza ahora su quinto año y muchas personas en todo el mundo disfrutan de sus juegos", aseguró Shinya Takahashi, responsable de la división de desarrollo de Nintendo.

Sus palabras dejaron claro que la compañía japonesa apostará por mantener su actual consola al menos durante un año más, gracias al buen ritmo de ventas.

Por tanto, la esperada versión actualizada de la Nintendo Switch, que según los rumores llegará con más potencia y resolución 4K, no verá la luz hasta el año que viene, según los analistas.

En cambio, Nintendo anunció todo un surtido de novedades que incluye nuevas entregas de "Mario Party", "Super Monkey", "Marvel's Guardians of the Galaxy" y actualizaciones de "Super Smash Bros Ultimate" y "Advance Wars".

La secuela de "Legend of Zelda: Breath of the wild" lista 2022

En 2019, Nintendo confirmó que trabajaba en la secuela de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", un título lanzado en 2017 que fue aclamado en el sector y ha despachado casi 25 millones de copias en todo el mundo.

"Breath of the Wild" se ha convertido en el juego más exitoso de la saga "Zelda", que arrancó en 1986 con "The Legend of Zelda", e impulsó los videojuegos con un desarrollo no linear.

El avance de la secuela, de apenas minuto y medio de duración, muestra un tono oscuro que cederá más protagonismo a los escenarios celestes, según confirmaron sus creadores, que también aseguraron que saldrá a la venta en 2022.

No será la única novedad respecto al universo de "Zelda", ya que para celebrar el 35 aniversario de la primera entrega de la saga, Nintendo lanzará una edición especial de su consola "Game & Watch" con las versiones originales de "The Legend of Zelda", "Zelda 2: The Adventure of Link" y "The Legend of Zelda: Link’s Awakening".

El año pasado la compañía presentó una consola similar para celebrar el 35 cumpleaños de Super Mario Bros.

¡Explora los vastos cielos sobre Hyrule en estas primeras imágenes que muestran en acción la secuela de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild! Está previsto que llegue a #NintendoSwitch en 2022. pic.twitter.com/dIKusjcjMR — Nintendo España (@NintendoES) June 15, 2021

Nuevo "Metroid: Dread" en 2D

Los fanáticos de "Metroid" esperaban conocer este martes la fecha de lanzamiento de "Metroid Prime 4", un título que ya se anunció en 2017 y lleva casi 5 años en desarrollo.

Pero, Nintendo solo confirmó que sigue trabajando en ello y que, para amenizar la espera, lanzará otro juego de la franquicia el 8 de octubre.

"Metroid: Dread" será el primer videjouego en 2D que estrena la saga de ciencia ficción en 19 años. Un título que recuerda a los juegos de plataforma de la era Nintendo NES y que -de acuerdo con los especialistas- se lanzaría hace décadas, pero quedó el limbo cuando comenzó a desarrollarse la Nintendo Switch.

Metroid Dread. 8 de octubre de 2021. pic.twitter.com/1OPqYmpP0h — Nintendo España (@NintendoES) June 15, 2021

"Mario Party", "Super Monkey", "Smash Bros" y "Wario Ware"

El personaje más popular de Nintendo no podía faltar en la presentación. En esta ocasión, el intrépido fontanero y su grupo de amigos volverán con "Mario Party Superstars", que incluye más de 100 minijuegos en los que se podrá competir con jugadores en línea. Se estrenará el 29 de octubre.

Otro de sus protagonistas, "Super Monkey", celebrará su 20 cumpleaños con "Banana Mia", que se lanzará el 5 de octubre. Por su parte, "WarioWare: Get It Together" completará el 10 de septiembre las novedades en el apartado de minijuegos.

Finalmente, "Super Smash Bros Ultimate" estrenará un nuevo personaje llamado Kazuya Mishima; las versiones "Advance Wars" llegarán a la Nintendo Switch completamente remasterizadas y "Life is Strange: True Colors" llevará el género de los juegos episódicos al sistema de Nintendo a partir de septiembre.