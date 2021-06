Celebran la llegada de Anette Michel al programa HOY

Anette Michel apareció como conductora en el programa "Hoy" junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre, Lambda García, Jorge Van Rankin y Marisol González.

Ayer lunes, en el arranque del programa matutino de Las Estrellas, la gran ausente fue Galilea Montijo, cosa que agradó a muchos de los cibernautas que le dieron el visto bueno a la aparición, aunque temporal, de la conductora de "MasterChef México", programa de TV Azteca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

En el arranque de la transmisión, Legarreta le dio la bienvenida a Anette, ambas lucieron un atuendo color blanco y se mostraron amigables y sonrientes ante las cámaras, comentando que se habían puesto de acuerdo para su outfit.

Usuarios en redes sociales celebraron la participación de Anette, a quien calificaron de "simpática y elegante"; sugirieron que sería una muy buena idea que se integrara de manera definitiva al matutino, donde las dos conductoras estelares son Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

"Qué diferencia. Anette con mucha presencia elegancia simpática y guapísima. Ya estamos hartos de Andrea y Galilea", se lee entre los cientos de comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

A pesar de la aprobación de varios usuarios, otros tantos le suplicaron a la conductora que "saliera de ahí" porque ella pertenecía a Azteca, donde realmente estaba su familia y ha podido brillar en todos estos años.

"Nooooo por años estuviste en Azteca, las novelas y programas en los que estabas me hicieron admirarte muchísimo, tÚ no eres de ellos Anette.. Te volviste un ícono en Azteca". "Recuerda que los que vienen de otras televisoras y más de TV Azteca, no los quieren y le hacen la vida imposible". "Mucha pieza para tan poca empresa, con todo respeto Annette Michel. Te mereces algo muchísimo mejor. Ese lugar ya es deprimente con la pura presencia de Galilea y Martha (Figueroa)".

Anette, que cuenta con una amplia carrera en la televisión, dijo hace unas semanas que por el momento estaba abierta a escuchar propuestas de proyectos, ya que no tenía exclusividad con ninguna televisora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

En su cuenta de Instagram, Michel posteó varias fotografías en el foro de "Hoy".

En las redes del matutino, que tras la muerte de Magda Rodríguez quedó al mando de su hermana Andrea, aplaudieron la presencia de Anette por segundo día consecutivo.

"Esta mañana volvemos a contar con la belleza y talento de @anettemicheltv".