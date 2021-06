Admite AMLO filtración al NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hubo filtraciones al diario estadounidense The New York Times sobre las investigaciones del accidente de la línea 12 del Metro en el reportaje que publicó el rotativo y "hay pruebas suficientes".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas filtraciones siempre han existido, y ningún gobierno, afirmó, puede tener la seguridad de que sus funcionarios actúen con lealtad.

Afirmó que hay funcionarios que no solo no coinciden con su proyecto de gobierno, sino que están en contra.

"Hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times con filtraciones que siempre se dan no es eso tan trascendente, no le estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido y es muy difícil que no haya fuga de información.

"¿Considera que sí hubo filtraciones? Ayer la jefa de gobierno dijo que no hubo", se le preguntó.

"Debe de haber habido, es que no alcanza a jefa de gobierno, ni ninguna autoridad en un gobierno a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad en todos los gobiernos. Hay quienes no solo no coinciden con nuestros proyectos, sino que están en contra. Esto es así, en todos lados hay pruebas suficientes", aseveró.

MEZQUINO, POLITIZAR LÍNEA 12

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que hacer un tema político del accidente de la Línea 12 del Metro sería mezquino y que todos los ciudadanos quieren la verdad y la operación de forma segura, por lo que adelantó que esta semana habrá un primer dictamen de la empresa internacional.

"Mi relación con (el canciller Marcelo Ebrard) es muy buena, y que quede claro, para mí este no es un tema político, sería mezquino hacer de esto un tema político. Lo que queremos es la verdad y la operación de la Línea 12, pero de forma segura.

Jamás voy a politizar este tema sino sencillamente la verdad, la justicia y la reparación de la Línea 12", comentó al ser cuestionada sobre la publicación del diario The New York Times el cual señala que desde que comenzó la construcción de la Línea 12 fue una tragedia.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que en su gobierno nunca han tenido la política de realizar filtraciones periodísticas por lo que dijo que esta semana se dará a conocer una primera parte de la empresa noruega DNV para conocer la verdad sobre el colapso del viaducto elevado entre la estación Tezonco y Olivos.

"Sobre la lamentable tragedia, desde el primer momento lo planteamos: la contratación de una empresa internacional reconocida para que se presenten los dictámenes en honor a las víctimas, en honor a la verdad. Hay que esperar el dictamen de esta empresa, que será esta misma semana, la primera valoración basada en evidencias, información y elementos sustantivos".