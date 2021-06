¿Qué puedo hacer si hackearon mi cuenta de Facebook?

El avance de la tecnología nos ha facilitado comunicarnos y tener presencia constante en las redes sociales; sin embargo, el flujo de nuestros datos y toda la información que asociamos a nuestras cuentas no siempre están seguros y si ya te pasó que te hackearon tu cuenta en Facebook, te contamos paso a paso qué hacer para tratar de recuperarla, así como toda tu información, tus fotos, tus recuerdos y tus contactos.

El 71% de los robos de información en 2020 tuvieron como objetivo obtener dinero, según un estudio de Verizon, compañía de telefonía móvil estadounidense.

Y aunque pensamos que no hay razón para que nos hackeen, si esto sucede, información como datos bancarios, contraseñas o contenido personal puede ser usado con diversos fines, poniendo en riesgo nuestra integridad moral, nuestras cuentas bancarias y hasta nuestro empleo si ocurre el robo de información confidencial de la compañía donde trabajamos.

¿Cómo saber que hackearon tu cuenta?

El soporte de Facebook nos muestra algunos indicios que podemos considerar para confirmar si nuestra cuenta fue hackeada:

- Si se ha cambiado tu correo o contraseña.

- Si se modificó tu nombre o fecha de nacimiento.

- Si encuentras una solicitud de amistad enviada a alguien desconocido.

- Si existen mensajes que no escribiste.

- Si hay publicaciones no creadas por ti.

- Si no puedes entrar a tu cuenta porque te dice que no es tu contraseña y no te llegan mails o mensajes para recuperarla.

- Si te sacó inesperadamente de la app y tus amigos ven tu cuenta en gris.

Si sospechas que te han hackeado y en tu perfil aparece alguna de estas opciones, es probable que haya sucedido.

¿Qué hacer si me hackearon?

Facebook te ofrece ayuda en caso de que tu cuenta haya sido hackeada, para obtenerla debes visitar la página: facebook.com/hacked

El sitio te preguntará qué es lo que sucede y dentro de las opciones podrás elegir: "Alguien accedió a mi cuenta sin permiso", o alguna otra opción por la que sospeches que sucedió un hackeo.

Luego de ello, Facebook te guiará por una serie de pasos para proteger tu cuenta y verificar los cambios realizados recientemente, dentro los cuales está:

1. Cambiar tu contraseña: te sugerirá cambiar de contraseña, señalando el nivel de seguridad de esta.

2. Revisar tus direcciones de correo: te preguntará si algún correo no está vinculado con tu cuenta.

3. Personas que agregaste o seguiste: te mostrará a amigos recién agregados.

4. Personas que eliminaste de tu lista de amigos: te mostrará personas eliminadas de forma reciente.

5. Comentarios: finalmente te enseñará algunos de los últimos comentarios que realizaste.

A través de este proceso tu podrás asegurar tu cuenta y eliminar todo aquello que se haya hecho sin tu consentimiento.

Consejos para proteger tu cuenta de Facebook

El portal de ayuda de Facebook nos brinda algunos consejos para que hackear nuestra cuenta no resulte tan sencillo.

- No utilices tu contraseña de Facebook en algún otro lado.

- Crea una contraseña difícil, sin tu nombre.

- No compartas tu información de inicio de sesión en otros sitios.

- Revisa que el URL sea: www.facebook.com

-Recuerda cerrar tu sesión cuando uses una computadora compartida.

- No hagas clic en enlaces sospechosos.

- Recuerda que Facebook nunca enviará correos solicitando tu contraseña.

- Actica la autenticación en 2 pasos que te da Facebook para inciar sesión.

Para protección de tu cuenta también puedes configurar recibir alertas de inicio de sesión:

1. Dentro de la configuración dirígete a opción de Seguridad e inicio de sesión.

2. Encontrarás la opción de Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos.

3. Da clic en editar para elegir si quieres recibir esta alerta en forma de notificación, mensaje o correo.