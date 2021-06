Fallece el actor Ned Beatty

Ned Beatty, el actor de carácter que gozó de una larga y prolífica carrera después de interpretar en su primer papel cinematográfico a un vacacionista que es violado por un provinciano en la cinta Deliverance de 1972, ha muerto. Tenía 83 años.

Beatty falleció el domingo de causas naturales en su residencia de Los Ángeles y acompañado de sus familiares y seres queridos, informó su representante Deborah Miller.

Después de varios años en el teatro regional, Beatty obtuvo un papel en "Deliverance" para interpretar a Bobby Truppe, un despreocupado miembro de un grupo de vacacionistas en un barco de río que son aterrorizados por provincianos. La escena en que Trippe es agredido se convirtió en la más memorable de la cinta, y Beatty se volvió un actor cuyo nombre podría no serles familiar a los aficionados al cine, pero cuyo rostro siempre reconocían.

"Para personas como yo, me pasa mucho que las personas me dicen: '¡Yo te conozco, yo te conozco! ¿En dónde te he visto?'", recordó Beatty en 1992.

Beatty sólo fue nominado al Oscar en una ocasión, como actor de reparto por su interpretación del ejecutivo corporativo Arthur Jensen en la cinta "Network" de 1976, pero contribuyó a algunas de las cintas más populares de su época y trabajó constantemente. Sus créditos incluyen más de 150 películas y programas de televisión.

La aparición de Beatty en "Network", escrita por Paddy Chayefsky y dirigida por Sidney Lumet, fue breve pero inolvidable. Su monólogo de tres minutos es uno de los mejores en la historia del cine. Jensen manda a llamar al presentador Howard Beale (Peter Finch) a una sala de juntas a media luz para revelarle los secretos de los poderes elementales de los medios de comunicación.

"¡Se ha entrometido con las fuerzas primordiales de la naturaleza, señor Beale, y no lo voy a tolerar!", le grita Beatty desde el otro lado de la sala antes de explicarle que Estados Unidos y la democracia no existen. "Sólo existen IBM e ITT y AT&T y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esos son los países del mundo actual".

Fue igualmente memorable en el papel de Otis, el tonto secuaz del villano Lex Luthor en los dos primeros filmes de "Superman" con Christopher Reeve, y como el sheriff racista en "White Lightning". También tuvo créditos en "All The President's Men", "The Front Page", "Nashville," y "The Big Easy". En una entrevista en 1977 explicó por qué prefería ser un actor de reparto.

"Las estrellas nunca quieren sorprender a la audiencia, pero lo que más me gusta es sorprender", dijo. "Ser una estrella reduce tu efectividad como actor porque te vuelves una parte identificable de un producto y hasta cierto punto predecible. Tienes que cuidar tus modales y cuidar de tus fans. Pero a mí me gusta sorprender a la audiencia, hacer lo inesperado".

Obtuvo un inusual papel protagónico en la cinta irlandesa "Hear My Song" de 1991. Narra la historia verdadera del legendario tenor irlandés Josef Locke, quien desapareció en la cúspide de su brillante carrera. La cinta recibió buenas críticas, pero en Estados Unidos prácticamente no tuvo difusión.

Beatty también trabajó frecuentemente en la televisión y el teatro. Desempeñó papeles recurrentes en "Roseanne", en el que interpretó al papá de John Goodman, y a un detective en "Homicide: Life on the Streets".

Beatty, que se casó con Sandra Johnson en 1999, tuvo ocho hijos en tres matrimonios previos.