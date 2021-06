Entregan constancia de mayoría a Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) entregó a José Ricardo Gallardo Cardona la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de San Luis Potosí para el periodo 2021-2027.

Su período como titula del ejecutivo estatal será del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre de 2027.

El ahora gobernador electo obtuvo de manera oficial un total de 458 mil 82 votos y una amplia diferencia de 58 mil 120 votos sobre su más cercano competidor.

Rodeado de alcaldesas y alcaldes electos, consejeros electorales, cientos de seguidores que se arremolinaron en el acceso al edificio del CEEPAC y de su familia, el gobernador electo agradeció a la autoridad electoral, a los funcionarios de casillas, a sus rivales en la presente contienda y a los 1.2 millones de mujeres y hombres que acudieron a votar pues dijo que todas y todos impulsaron una elección histórica que superó a la media nacional.

"Agradezco a quienes confían en mí y me dieron su voto, también agradezco a quienes no votaron por mí porque en estos 6 años de trabajo iremos transformando no solo a San Luis sino también la creencia de que sólo ciertos partidos deben gobernarnos, haremos un trabajo digno de esta elección y de las y los potosinos de los 58 Municipios de San Luis", aseguró.

A su vez, la presidenta del CEEPAC, Laura Elena Fonseca Leal recalcó que la ciudadanía puede sentirse tranquila de que este proceso fue arbitrado con certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad, por lo que no hay ninguna duda sobre el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona en esta jornada electoral.

El acto protocolario fue vitoreado por una multitud que exclamaba "¡Pollo Gobernador!"

Finalmente, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona convocó a la unidad y a vivir bajo una misma bandera, pues se avecinan grandes retos que sólo manteniendo la unidad podremos resolverlos.

"Es momento de acabar con las campañas negras, es hora de trabajar por todas y todos los potosinos, mi reconocimiento a todas y todos los que votaron, mi gratitud al equipo de "Juntos Haremos Historia", quienes hicieron posible este triunfo", exclamó.