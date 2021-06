Roce entre Mbappé-Giroud se agrava en la Eurocopa

El conflicto entre los delanteros franceses Kylian Mbappé y Olivier Giroud se agravó y amenaza con romper la unidad de la selección previo al debut contra Alemania en la Eurocopa.

Todo comenzó el martes tras la victoria 3-0 de Francia ante Bulgaria en un partido amistoso. Giroud dio a entender que no le pasaban el balón como debía ser, algo que se interpretó como una velada crítica a Mbappé.

Giroud anotó dos goles tras ingresar por Karim Benzema, y varios de sus compañeros corrieron hacia él para celebrar el primero. Pero Mbappé no lo hizo y pareció caminar en dirección contraria.

“Soy discreto, porque a veces pido los balones y no me llegan", se quejó Giroud en una entrevista con L’Equipe TV. “No siempre tomo las decisiones correctas, pero me esfuerzo en aportar soluciones dentro del área”.

Mbappé manifestó el domingo que el roce con Giroud le afectó un poco anímicamente.

"Lo que ha dicho no me molesta", dijo Mbappé en una rueda de prensa. “Expresa un sentimiento cuando habla. Soy delantero y he tenido esa sensación 365 veces en un partido, cuando sientes que no te la pasan”.

“Se trata de decirlo en público. Le vi en el vestuario, le felicité por sus goles y no me dijo nada”, añadió. "Me he enterado por la prensa. Eso es lo que molesta, más que lo que dijo en sí. No dijo nada desagradable. Es un delantero, y quiere marcar goles”.

Mbappé, uno de los mejores delanteros del fútbol mundial, procuró “no darle importancia” a la situación.

“Lo más importante sigue siendo representar a Francia", añadió. “Las nimiedades no van a molestar en nuestra preparación”.

La función habitual de Giroud en el ataque francés ha sido amenazada por el retorno de Benzema tras un exilio de casi seis años, como consecuencia de un conflicto con el técnico Didier Deschamps por su participación en un escándalo de un video sexual usado para chantajear a un compañero del seleccionado.

Sin embargo, Benzema sufrió un leve golpe en la rodilla y está en duda para enfrentar a Alemania en Múnich el martes, abriendo las puertas para que Giroud sea titular.

Giroud y Benzema no se llevaban del todo bien previo previo a que Deschamps vetase a Benzema. Giroud pasó a convertirse en el segundo máximo goleador de la selección, con 46 conquistas, cinco por detrás del récord de Thierry Henry.