'¡Vete a la chi...!', dice Roger Waters a Mark Zuckerberg

Roger Waters, cofundador de la agrupación Pink Floyd, causó polémica luego de rechazar una millonaria suma monetaria por parte del fundador y dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, quien pretendía utilizar su famosa canción, "Another brick in the wall II" dentro de la producción que prepara sobre Instagram.

En una rueda de prensa, Water leyó parte del email que le fue enviado para pedirle los derechos de la melodía. "Nadie sabe por qué recibí esto hoy en la mañana. Es una solicitud para tener el derecho a usar mi canción Another brick in the wall II en la producción de una película para promover Intagram", aclaró añadiendo "Es una carta de Mark para mí , llegó esta mañana ofreciendo una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es '¡Vete a la chingada!' de ninguna pinche manera". Al pronunciar estas palabras los asistentes aplaudieron alegres, mientras Rogers agregaba "Solo lo menciono porque es su insidioso movimiento de tomar el control de absolutamente todo. Así que aquellos de nosotros que tenemos un poco de poder, y yo tengo un poco, al menos en cuanto al control de mis canciones, no seré parte de esta pendejada, Zuckerberg". Terminó la lectura diciendo "Te damos las gracias por tomar en consideración este proyecto, sentimos que el sentimiento esencial de esta canción aún está vigente y es, hoy, necesaria, lo cual tiene que ver con lo atemporal que es..." Roger expresó con descontento, dejando en claro que no sería parte de ello, dado que la producción que se está preparando "es para darle más poder a Facebook e Instagram", lo que lleva a la censura, en sus palabras. Recordó también los inicios de Mark en las redes, explicando que no logra entender cómo llegó a tener ese poder. "Pero uno se pregunta ¿cómo fue que este pendejo, que comenzó diciendo 'ella es bonita, le daremos una puntuación de 4 a 5, y ella está fea, le daremos un 11', cómo chingados obtuvo este poder? y sin embargo es uno de los idiotas más poderosos del mundo" culminó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste