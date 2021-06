A un hombre quemado y muere tras ingresar a rehabilitación

DAN DE ALTA

Un hombre perdió la vida cuando que era trasladado a un hospital en un vehículo particular luego de ingresar a un centro de rehabilitación en el municipio de Gómez Palacio.

El ahora fallecido fue identificado por sus familiares como Saúl Martínez Legarreta, de 56 años de edad, con domicilio en el ejido Marabasco de este mismo municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, Martínez Legarreta fue ingresado al centro de rehabilitación El Buen Samaritano, ubicado en el fraccionamiento El Campanario, luego de ser dado de alta del Hospital General de Gómez Palacio, a donde ingresó con quemaduras de primer grado y un cuadro de intoxicación.

Los familiares explicaron al agente investigador del Ministerio Público que una semana atrás, la habitación de Saúl se había incendiado e inhaló humo, por lo que fue hospitalizado, pero una vez que fue dado de alta, decidieron internarlo en el centro para su rehabilitación.

Este se encontraba bien en el lugar, sin embargo, la tarde del pasado martes, el encargado fue a buscarlo a su dormitorio, donde lo encontró inconsciente luego de haber convulsionado, por lo que de inmediato le brindó los primeros auxilios y solicitó una ambulancia a través del sistema estatal de emergencias 911.

El encargado del centro de rehabilitación decidió no esperar más y subió al paciente a un vehículo particular de la marca Toyota, línea Corolla, sin embargo, al llegar a la calle Tormenta, fue interceptado por una ambulancia de la Cruz Roja de Gómez Palacio. Al ser revisado, los paramédicos encontraron que Saúl ya no contaba con signos vitales.

El área fue resguardada por los agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes esperaron el arribo de los elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

El agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía región Laguna, tomó conocimiento del deceso y ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo).