Acciones contra ebrios continúan en Torreón

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, advirtió ayer que "si no queremos ser sujetos a una sanción, no violemos las reglas", en referencia a quienes manifiestan molestias por ser detenidos por agentes de Tránsito y Vialidad cerca de los bares y restaurantes de la ciudad, especialmente en el Distrito Colón y Paseo Morelos.

El mandatario se pronunció sobre los señalamientos de algunos restauranteros o de conductores, quienes reclaman por el hecho de ordenar vigilancia especial a las afueras de bares y negocios, hecho que deriva en diversas detenciones y sanciones al detectar a choferes con aliento alcohólico o en estado de ebriedad.

"La instrucción en obvias razones no es de andar cazando automovilistas, pero el mensaje también es que la vigilancia resulta necesaria porque hay un número importante de gente que no entiende y que no debe conducir bajo los efectos del alcohol".

Apuntó que el objetivo de la vigilancia es evitar accidentes y tragedias relacionados con el consumo de alcohol por parte de los conductores.

Lara Galván señaló que se mantendrá la vigilancia de los patrulleros de Tránsito y Vialidad, toda vez que se registra de forma paulatina una mayor asistencia a ese tipo de lugares de esparcimiento y en los que está involucrado el consumo de bebidas alcohólicas. "Esa es una historia que ya conocemos todos, si no queremos ser sujetos a sanción, no violemos los reglamentos".

SIN PARAR

Cifras

Lara Galván dijo desconocer si en las últimas semanas se han tenido repuntes considerables en percances, pero el tema se analiza entre las direcciones correspondientes.

9

DE JUNIO

Se registró un accidente de fatales consecuencias, provocado por un hombre ebrio.

Fotos: La i

Tel.- 7166012

NúMERO