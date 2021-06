Se supera expectativa de participación

Se superó la expectativa de participación ciudadana en esta elección, en lo que corresponde al Distrit0 02, pues de cada 10 personas 6 salieron a votar.

El vocal ejecutivo del INE, José Eladio Espino Monzón, dijo que los cálculos que se tenían fueron muy conservadores, puesto que superó el 60 por ciento, cuando se esperaba un 50 por ciento de las personas registradas en la lista nominal, por lo que términos en generales en Coahuila y a nivel distrital los resultados son muy positivos pues se tuvo una jornada tranquila y muy copiosa.

Reitero que gratamente fueron sorprendidos, pues aún y que fue una elección intermedia la respuesta fue excelente, por lo que dijo el mérito no es del INE, sino de la ciudadanía que ya está tomando la responsabilidad cívica y cada vez se interesa en formar parte en la toma de decisiones del país.

Resaltó que, en las últimas elecciones la participación ciudadana ha ido en aumento y lo atribuyó a que las personas están entendiendo que las decisiones la deben tomar las mayorías, no las minorías, pues anteriormente cuando la gente no salía a votar dejaba la responsabilidad en otros y se están dando cuenta de que no debe ser así.

Espino Monzón explicó que, la democracia puede tener diferentes niveles de calidad y de eficacia, pero cobra sentido cuando las mayorías están participando y en este proceso electoral le quedó muy claro a la ciudadanía que, aunque el candidato de sus preferencias no ganó la elección, con mayoría relativa y propicia la representación proporcional; es decir pone un voto para la integración del Cabildo; hablando de la elección a la alcaldía y si se aplica para la Cámara de Diputados, se eligen directamente a 300 diputados, pues hay 200 de representación proporcional, que formarán parte de la integración completa de la Cámara y en ese sentido cobra relevancia cada voto del ciudadano.

Además, dijo el vocal ejecutivo del INE, con su voto las personas deciden la permanencia de los partidos políticos, pues en cada elección se juegan el registro, pues de los ciudadanos depende que los partidos; muchos de ellos de reciente creación queden dentro o fuera del espectro político.