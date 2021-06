Bárbara de Regil tras apoyo al PVEM; 'yo opiné, eso no es un pecado'

Bárbara de Regil se defiende cuando le preguntan sobre el apoyo que le dio al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y si éste fue remunerado.

La actriz de "Rosario Tijeras" reconoció que todo lo que dice se convierte en polémica y que ya está acostumbrada a esta situación, pero que simplemente dio su opinión sobre el tema.

"Estoy acostumbrada a la polémica porque todo lo que digo se hace polémica; di mi opinión sobre algo, pero por eso no me gusta opinar sobre la religión, política, futbol porque la gente se lo toma sumamente personal y qué feo, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera", aseguró.

La también "youtuber", que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, proveniente de Los Ángeles, fue entrevistada por Ventanenando, y cuestionada sobre cuánto le pagó el partido por hacer público su apoyo; sin embargo, Bárbara negó esto, y aseguró que si lo hizo fue simplemente porque quiso.

"No, a mi me sale todo lo que hago, me sale del corazón, yo etiqueto a todo el mundo, hablo de lo que quiera, o sea, siempre opino de lo que sea", dijo.

Le preguntaron a Bárbara de Regil acerca de su participación en Instagram promoviendo el voto por el Partido Verde, un día antes de las elecciones. La pregunta clara fue si había recibido dinero por ello, y dijo que no, que solo da su opinión. Pinche banda mal pensada. pic.twitter.com/UcMr9xFczv — Lic. en Fraudes y Alcoholes (@CtrlZeta__) June 8, 2021

De Regil aclaró que sólo respondió una pregunta que le había hecho un cibernauta sobre por quién iba a votar el seis de junio.

"En unas preguntas que hice hace ocho días me preguntaron por qué partido vas a votar, y yo no contesté por cuál, sólo contesté que me gustaron las propuestas de… eso fue todo, pero porque me gustaron".

Cuando fue cuestionada sobre la parodia que Facundo le hizo, y sobre su crítica con respecto a los actores e influencers que supuestamente recibieron dinero del PVEM, la actriz se limitó a decir que no seguía al conductor y comediante porque su contenido no era de su interés.

"La verdad no sigo a Facundo, no me interesa su contenido; yo opino, es como si tú ahorita me opinaras sobre la religión, el futbol; y luego yo te ataco; yo opiné eso no es un pecado, salir y opinar, todo mundo es libre de opinar y salir, eso no es un pecado, que la gente señale es otra cosa".

Además de Facundo, el actor argentino Sebastián Rulli criticó a los famosos e influencers que habrían recibido dinero por apoyar, a través de sus estados de Instagram, al PVEM.

"Un poquito de congruencia muchachos, no se vendan, la dignidad no tiene precio", expresó.