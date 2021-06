A Bárbara Islas le dio COVID-19; lejos de renegar por enfermarse, agradece haber pasado por esta complicada situación, ya que le permitió crecer como persona y reafirma que hay que agradecer cada día de vida, ya que el mañana no está asegurado.

"Ojalá y el proceso de vacunación vaya un poco más rápido. Espero que la gente se siga cuidando. A mí me pegó fuerte el coronavirus y me dejó muchas secuelas. Hay quienes me dicen: 'qué mal que te dio', pero yo no lo veo así; el haberme enfermado, aunado a todo lo que ha traído la pandemia, me enseñó que tengo mucho que agradecer y considero que también me hizo comprender, y a todos en general, que sin salud no hay nada", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La artista charló con motivo del final de la telenovela Fuego ardiente, que tuvo lugar ayer y de su labor en el programa Mi querida herencia, el cual ha permitido mostrar su faceta como comediante.

"Considero que Fuego ardiente ha sido un gran melodrama. Estoy agradecida con el productor Carlos Moreno porque me dio un personaje muy diferente a lo que había hecho.

"Vimos a 'Aracely' como una mujer enojada con la vida, alcohólica y que tomó malas decisiones durante la novela. Es padre encarnar estos personajes porque para uno como actor es más complicado, como en mi caso, que no tomo bebidas alcohólicas", relató. Islas dijo que se puso muy bien los zapatos de "Aracely" ya que en la calle "me recuerdan a mi madre muy seguido".

"Creo que hicimos un buen trabajo y eso se reflejó con ese tipo de reaccionas de los televidentes o bien por comentarios que recibíamos en las redes sociales", informó.

La tercera temporada de Mi querida herencia sigue su curso. Durante la charla telefónica, Bárbara externó que se siente orgullosa de formar parte de este proyecto, en el que comparte créditos con Paul Stanley y Roxana Castellanos.

"Estoy emocionada porque al público le encanta esta serie. Creo que en estos tiempos complicados que hemos tenido la comedia ayuda mucho, y es que la risa es una gran medicina. Muy rápido nos fuimos a la tercera temporada, la audiencia se ha encariñado bastante con los personajes. El productor, Elías Solorio, es un buenazo de la comedia".

Bárbara confía en que Mi querida herencia pueda convertirse en un nuevo clásico de la comedia en México.

"Esperemos que los personajes se vuelvan entrañables y que la gente se identifique con ellos y se ría con ellos", dijo contenta.

La actriz aplaudió la decisión de Televisa de apoyar nuevamente la barra de comedia, la cual quitó de su programación durante bastante tiempo.

"Yo me acuerdo de chica y los programas de comedia eran muchísimos. Recuerdo La hora pico o Derbez en cuando. Creo que es maravilloso que la empresa les apostara nuevamente a estos contenidos".

Por otro lado, Islas comentó que en breve se le verá en una película de terror cuya trama gira en torno a un videojuego.