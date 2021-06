Funes Mori, a un paso de convertirse en elegible

n

- Mientras Gerardo Martino sufre por la ausencia de Raúl Jiménez y lo poco que le han aportado hasta ahora Henry Martín y Alan Pulido como los centros delanteros de la Selección Nacional, los rumores de que Rogelio Funes Mori podría ya tener su carta de naturalización y hasta ser incluido en el róster de la próxima Copa Oro han crecido.

El delantero de los Rayados del Monterrey ha estado en la mira, incluso antes de la lesión de Jiménez con el Wolverhampton, y ahora ha vuelto a sonar fuerte.

"No puedo hablar de jugadores que no están legalmente en condiciones de formar parte de la Selección Mexicana, pero si existiera esa posibilidad, me uniría con los más grandes del plantel para hablar del tema", comentó hace unos días el entrenador nacional y ahora parece estar cerca ese momento.

Funes Mori llegó a México en 2015 para jugar con el Monterrey, y aunque trascendió que su trámite se retrasó, podría recibir el documento en los siguientes días y ser considerado.