Santiago Ormeño jugará con 'La Fiera'

- El delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño fichó ayer con el León como refuerzo para el torneo Apertura 2021 que se iniciará el 22 de julio.

El León dio a conocer la contratación del atacante de 27 años mediante un video en su cuenta de Twitter en el que aficionados del conjunto del Bajío sacaron de una máquina camisetas firmadas por Ormeño.

"Ya me voy a poner la verde y espero que no sea la única", dijo Ormeño en sus primeras palabras como jugador del León.

Ormeño, nacido en México, pero naturalizado peruano, proviene del Puebla, equipo con el que destacó en la última temporada al marcar 17 goles en 36 partidos.

El nieto del guardameta peruano Walter Ormeño explotó como futbolista en 2020 tras representar al Puebla en la eLiga MX, el certamen del videojuego FIFA de la Primera División mexicana.

Ormeño le reconoció que el torneo de FIFA le sirvió para tener confianza en sí mismo ya que en el futbol real no había tenido oportunidades y solo sumaba cuatro partidos en la Liga MX sin anotaciones.

"Mi paso por la eLiga me dio una confianza grande y por eso he logrado destacar. Me ha ayudado a tener éxito en el futbol real, fue un impulso porque antes no estaba ciento por ciento convencido de lo que quería y era, ahora soy más decidido", expresó.

En el León, Ormeño será dirigido por el entrenador argentino Ariel Holan, quien ganó con el Independiente de su país la Copa Sudamericana en 2017.

Holan pretende que Ormeño sea el centro delantero referente en el ataque de un equipo en el que también están en ofensiva el chileno Víctor Dávila, el costarricense Joel Campbell, el ecuatoriano Ángel Mena y el argentino Emmanuel Gigliotti.

Además de estos atacantes, el León cuenta con una nutrida legión de colombianos formada por los defensas Andrés Mosquera, William Tesillo y Jaine Barreiro.

Ormeño se convirtió en el segundo refuerzo de Holan para el Apertura, el primero fue el centrocampista Elías Hernández, quien regresó al León tras ser campeón con el Cruz Azul.

Holan busca volver a hacer campeón de Liga al León, que en el Apertura 2020 ganó su octavo título de la mano del entrenador Ignacio Ambriz.