Donará EUA 25 millones de vacunas contra COVID-19

El presidente Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos donará en breve un primer lote de 25 millones de vacunas contra el COVID-19 a otros países a través del programa COVAX de Naciones Unidas, prometiendo reforzar la capacidad de vacunación en Centro y Sudamérica, Asia, África y otras regiones en un momento de fuerte escasez en el mundo y con abasto más que suficiente en territorio estadounidense.

La cantidad de dosis representa un refuerzo sustancial e inmediato a las rezagadas labores de COVAX, programa que a la fecha ha compartido apenas 76 millones de dosis a países necesitados.

El anuncio se produjo apenas horas después de que funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en África hicieron un nuevo llamado para compartir vacunas debido a la situación alarmante en el continente, en donde los envíos se han detenido "casi por completo" mientras el número de casos de coronavirus ha ido en aumento en las últimas dos semanas.

En total, la Casa Blanca ha anunciado planes para compartir 80 millones de vacunas a nivel mundial para finales de junio, la mayoría de ellas a través de COVAX. Las autoridades afirman que el país conservará una cuarta parte de su excedente en reservas en caso de emergencias y para que Estados Unidos las comparta directamente con sus aliados y socios.

"Mientras esta pandemia persista en otras partes del mundo, el pueblo estadounidense seguirá siendo vulnerable", dijo Biden en un comunicado. "Y Estados Unidos está comprometido a atender las labores internacionales de vacunación con la misma urgencia que lo hicimos en casa".

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos "conservará el poder de decisión" sobre el destino final de las vacunas a través de COVAX.

Sin embargo, también reiteró: "No buscamos obtener concesiones, no estamos extorsionando, no estamos imponiendo condiciones como los otros países que están proporcionando dosis. Estas son dosis que estamos dando, donando gratuitamente a estos países, con el único objetivo de mejorar la situación de salud pública y ayudar a ponerle fin a esta pandemia".

El resto de las 6 millones del lote inicial de 25 millones serán destinados por la Casa Blanca a aliados y socios de Estados Unidos, incluyendo a México, Canadá, Corea del Sur, Cisjordania y Gaza, India, Ucrania, Kosovo, Haití, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y Yemen, así como para los trabajadores de primera línea de Naciones Unidas.

Algunos aliados de Estados Unidos comenzarán a recibir las dosis, dijo la vicepresidenta Kamala Harris en conversaciones por separado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei; el primer ministro de la India, Narendra Modi; y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Roewly. Harris visitará México y Guatemala la próxima semana.

Donación

EUA donará en breve un primer lote de 25 millones de vacunas contra el COVID-19 a otros países a través de COVAX:

*Promete reforzar la capacidad de vacunación en Centro y Sudamérica, Asia, África y otras regiones en un momento de fuerte escasez.

*Países aliados y socios como México, Canadá, Corea del Sur, Cisjordania y Gaza, India, Ucrania, Kosovo, Haití, Georgia, Egipto, Jordania, Irak y Yemen, así como los trabajadores de primera línea de Naciones Unidas, serán beneficiados.

*La Casa Blanca ha anunciado planes para compartir 80 millones de vacunas a nivel mundial para finales de junio, la mayoría de ellas a través de COVAX.