Periodista bielorruso admite culpa; alaba a Lukashenko

El encarcelado periodista bielorruso Román Protasevich admitió en una entrevista con la televisión pública de su país haber organizado los disturbios que estallaron tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020.

"Reconozco abiertamente que yo fui uno de los que publicó llamamientos a salir a la calle el día 9 de agosto de 2020, dijo en el canal ONT.

Pese a estar detenido en un centro de reclusión del KGB bielorruso desde que el pasado 23 de mayo fue desviado a Minsk el avión en el que viajaba y estar acusado de varios cargos penales, Protasevich dijo haber comparecido voluntariamente en el estudio de televisión.

"En cuanto me presentaron los documentos, me presentaron la acusación, enseguida admití mi culpa según el artículo 342 del código penal, organización de acciones masivas no autorizadas", agregó.

Y admitió que sus publicaciones en las redes sociales y en el canal de Telegram Nexta, del que él era el director, provocaron "disturbios descontrolados".

"De hecho, durante tres días Minsk vivió en el caos", señaló y también criticó la labor de la oposición en el exilio en Polonia y Lituania.

En los últimos 10 ez días Protasevich ha hecho varias declaraciones inculpatorias, vídeos que sus padres y correligionarios consideran fabricados y escenificados por el KGB para incriminarle a él y a la oposición en el exilio.