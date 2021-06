Estrena 'relajado' video musical

Billie Eilish estrenó el nuevo video musical "Lost Cause", que forma parte de su anticipado segundo álbum de estudio que tendrá como título "Happier Than Ever".

Dentro de este nuevo video musical, Billie se muestra en una reunión con su grupo de amigas, bailando frente a la cámara, y presentanto secuencias donde se divierten de forma "relajada". Se trata del cuarto tema confirmado del álbum, por detrás de "My Future", "Therefore I Am" y "Your Power". El álbum tiene como fecha de lanzamiento ofocial el día 30 de julio. Billie ha escrito este álbum casi por completo durante el confinamiento del 2020 ocasionado por la pandemia del COVID-19, contando con su hermano Finneas como co-compositor y productor, y realizando la grabación en la ciudad de Los Ángeles, California. Por otro lado, aunque el video fue bien recibido por sus fieles seguidores, Billie no ha podido desprenderse de la polémica que la persiguió luego de haber posado en lencería para Vogue, sin embargo, esto a su vez la ha hecho llegar a los oídos de un nuevo público.