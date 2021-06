'Mujeres estamos en toma de decisiones', dice María de Lourdes Martínez

Falta de tratamientos para niños con cáncer, desabasto de medicamentos, falta de apoyos para el campo y la desaparición de diversos fondos como el de Seguridad, fueron algunos de los reclamos que a lo largo de su campaña recogió la candidata a diputada federal por el Distrito 03 en Durango por la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD), María de Lourdes Martínez, considerado como uno de los más grandes en territorio al abarcar 17 municipios eminentemente rurales.

En entrevista con el subdirector editorial de El Siglo de Torreón, Yohan Uribe Jiménez, que concedió ayer miércoles, Martínez destacó la presencia de las mujeres en esta contienda electoral y en otros cargos que se creían solo para varones.

"Hoy en día las mujeres estamos en la toma de decisiones", dijo Martínez destacando además los cargos en áreas rurales que por años fueron ocupados por varones, como lo son presidentas de Juntas, de Comisariados y demás.

El desabasto de medicamentos es uno de los temas de los más sentidos, sobre todo de las personas de las comunidades rurales, quienes enfrentan la falta de hospitales rurales y médicos que los puedan atender de forma inmediata.

"Creo que todos los candidatos hemos sentido esa parte de impotencia cuando vemos a madres que hoy no tienen esa posibilidad de que sus niños reciban el tratamiento cuando tienen cáncer, duele el alma que no haya recursos para poder ayudar a esas madres a sacar a sus hijos adelante. Y qué decir cuando no tienen una clínica cercana, esa parte del sector salud debe ser algo prioritario para nosotros, en el tema de que haya más presupuesto", expuso la candidata.

Por otra parte, Martínez apuntó que el tema de los recortes presupuestales así como la desaparición de fondos como el de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) pegó a municipios como Lerdo que se encuentra dentro del Distrito 03 federal.

"Es un reclamo muy legítimo que hoy hace la gente, de que se pueda regresar ese fondo que permitía la atención a la salud, el tema de la conectividad, de la productividad, que hubiera infraestructura, avances en el tema de desabasto de agua. Esta región está afectada por la falta de agua, tenemos que buscar alternativas, yo sé que con Rocío (Rebollo) tendremos la oportunidad de hacer un gran equipo, con los compañeros de la región de Coahuila, también diputados federales, para poder levantar la mano", comentó la candidata en su día de cierre de campaña.