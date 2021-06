Jonathan dos Santos es baja del Tri para el Final Four; Córdova tomará su lugar

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, anunció la baja de Jonathan dos Santos para el Final Four de la Concacaf; su lugar será tomado por el americanista Sebastián Córdova.

El mediocampista del Galaxy se lesionó en su último partido de la MLS, por lo que no entra en planes para "El Tata", quien ya había perdido a Erick Gutiérrez.

"Aprovechamos para hacer algunas confirmaciones: de la lista originalmente dada por nosotros, salen Gutiérrez y Dos Santos, ingresan [Diego] Lainez y Córdova", comentó el argentino.

"Lo de 'Guti', ustedes ya lo conocían. Lo de Jonathan se le practicaron estudios ayer [martes] por una molestia que tenía del último partido con el Galaxy y, si bien no es nada grave, le tomará dos semanas recuperarse, por lo cual no lo podremos contar en el Final Four".

La Selección Nacional enfrenta este viernes a su similar de Costa Rica por el boleto a la final de este pequeño torneo de la Concacaf, en el Sports Authority Field de Denver.

Martino subrayó la importancia que tiene el Tricolor sobre ganar este par de encuentros del fin de semana, como el papel que desempeña en la zona de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

"En realidad, creo que es así desde siempre. Como equipo grande de la Concacaf, tenemos obligaciones, como fue en la pasada Copa Oro [de 2019], ahora entendemos lo mismo, y se repetirá para el próximo mes [Copa Oro 2021]".

El timonel explicó que la carga de actividad es algo a lo que todo el combinado necesita acostumbrarse, ya que la agenda de 2020 se junto con la actual debido a la larga pausa que existió debido al Covid-19.

"Hace seis o siete meses hablamos de los pocos partidos que jugamos, ahora de los muchos. Vivimos una pandemia y el mundo se va adaptando. En algunos lugares hay una vida más normal, las selecciones tenemos que acomodarnos en varias partes del mundo, con obligaciones de jugar mucho porque se acumuló lo que correspondía las últimas dos temporadas", explicó "El Tata".

El silbatazo inicial para el choque de este jueves será a las 21:00 horas.