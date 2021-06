'No hay quien compre el avión presidencial porque es muy lujoso', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que el avión presidencial TP-01 se tiene parado debido a que no se ha podido vender en dos años y medio, esto ha significado el ahorro de millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reveló que se han iniciado conversaciones con aerolíneas ofreciendo el "José María Morelos y Pavón".

"El avión no se usa y no se va a usar, no hay quien lo compre, porque es tan lujoso que les da pena que se sepa que alguien es dueño de un avión así. Es una vergüenza y aquí (en Presidencia, en sexenios pasados) se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo.

"Estoy haciendo gestiones para venderlo, si el avión se mantiene parado y se le da mantenimiento, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo. Un día voy a sacar las cuentas de cuánto hemos de ahorrar por no usar el avión presidencial. Entonces seguimos buscando la manera, estamos hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo, pero si lo tenemos con mantenimiento parado ahorramos millones de pesos, si no se usa", dijo.