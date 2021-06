Denuncia Lupita Jones que le ofrecieron 5 mdd para declinar a favor de Hank Rhon

Lupita Jones, aspirante a la gubernatura por alianza "Va por Baja California", denunció que le pusieron en la mesa 5 millones de dólares para declinar a favor de Jorge Hank Rhon, candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES).

"Me pusieron 5 millones de dólares en la mesa para que yo declinara a favor del candidato del PES", dijo la candidata durante una reunión entre su equipo cercano el sábado posado, la cual quedó grabada en video.

Señaló que durante su campaña recibió varias presiones, las cuales fueron subiendo de tono conforme iba avanzando y fortaleciéndose, hasta "quererme comprar", acusó.

El pique entre ambos candidatos de ha manifestado en al menos dos ocasiones, cuando Hank llamó "basura" a Jones, y cuando un sector local del tricolor anunció su apoyo al candidato del PES, rebelándose a la dirigencia nacional.

Al respecto el candidato Jorge Hank Rhon, negó las acusaciones sobre el intento de compra a la aspirante de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, a quien pidió pruebas de lo que dijo.

"Aquella gente que se quiera vender pues que se venda, yo no compro yo doy propuestas, si me quieren acusar de lo que quieran que traigan pruebas. Yo pienso que es como las campanadas, las oye el que quiere", lamentó.

El pasado 27 de mayo, los comités municipales y el estatal del PRI en Baja California anunciaron su respaldo a la campaña del empresario.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó de traición al Comité Directivo Estatal del partido en Baja California, que decidió, sin consultarlo, romper la alianza con el PAN y el PRD.

"Lamentamos que, en una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, prevalezcan acciones como la llevada a cabo por militantes de nuestro partido, que el día de hoy han decidido apoyar a otro candidato. Eso se llama traición", señaló el líder priista en redes sociales.

Dijo que no se trata de ganar sólo una gubernatura para satisfacer un interés personal, "se trata de consolidar una gran fuerza que logre corregir el rumbo que actualmente tenemos, bajo una dirección errática y sin rumbo de la administración federal".

El dirigente partidista señaló que la decisión del Comité Estatal de Baja California no fue acordada con la dirigencia nacional.

Previamente, el 18 de mayo, Hank Rhon fue cuestionado sobre los dichos de Lupita Jones, quien lo invitó a declinar por ella, a lo que respondió: "No, yo no quiero basura". Y a continuación el reportero de un canal local insistió: "¿Y a Lupita Jones?". "Pues por eso, no quiero basura", sentenció.

Lupita Jones denuncia que le pusieron en la mesa 5 mdd por declinar a favor de Hank. pic.twitter.com/PF7utbkNMo — El Universal (@El_Universal_Mx) June 1, 2021