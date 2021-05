Pide AMLO a reporteros que no le pregunten sobre temas electorales

A tres días de que se terminen las campañas electorales, y con esto el inicio de la veda rumbo a la jornada electoral del domingo 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los reporteros que cubren sus conferencias de prensa a que no le pregunten sobre cuestiones electorales "para que no caigamos en la tentación".

En el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en esta semana hay "muchas pasiones desbordadas y nerviosismo".

"Nos quedan tres días, porque además de la veda electoral el miércoles a las 12:00 de la noche se terminan las campañas, que estos tres días, desde luego el jueves, el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural -no es nada extraordinario, no es nada extraño- en esta semana hay muchas, muchas pasiones desbordadas, y nerviosismo, por lo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad.

"Entonces que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencionen personas, que no se utilice esta plataforma que la ven muchos ciudadanos para venir a decir `el candidato de este partido es un sinvergüenza´, o `esta candidata o este candidato están haciendo bien las cosas´ o son víctimas de calumnias, que no hablemos de eso".

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que así sea una pregunta, esta puede significar "un golpe a uno de los candidatos o uno de los partidos. Vamos a esperarnos, ya el lunes es todo (tipo de preguntas y comentarios)".