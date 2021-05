Alertan riesgos por saturación en sistema de citas

La saturación en el sistema de citas por Internet que ofrece el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha afectado la consolidación como empresas formales de al menos 35 empresas pequeñas del municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí.

La presidenta de Coparmex delegación Villa de Reyes, Janet Arias Martínez, lamentó que estas empresas mantengan detenidos sus trámites debido a que no han podido obtener su RFC y su firma electrónica, pues no hay citas disponibles en el SAT.

En este contexto, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mejorar este sistema para que exista una mejor capacidad de atención y de esta forma las y los empresarios puedan concluir su paso a la formalidad.

"Desde el año pasado venimos arrastrando este problema, no tenemos citas en Hacienda, por lo tanto, no hemos podido terminar de formalizar a muchos empresarios que tenemos en el municipio de Villa de Reyes. Estamos tratando de constituir a más de 30 empresas, pero no contamos en este momento con su RFC ni con su firma electrónica para que puedan comenzar a trabajar en una formalidad".

Janeth Arias recordó que desde la Coparmex se trabaja fuertemente para combatir la informalidad, a la vez que las empresas que logran consolidarse y acreditarse ante el sistema tributario pueden incorporarse a las grandes cadenas de proveeduría.

"Para que puedas ser proveedor de las empresas grandes nos están solicitando estar dados de alta en Hacienda, tener opinión de cumplimiento por medio del SAT, el registro patronal, opinión de cumplimiento del IMSS y de cumplimiento ante Infonavit, pero no hemos podido apoyar a muchos empresarios pequeños simplemente porque no los han atendido en Hacienda", concluyó.