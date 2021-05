Ayuntamiento continúa sin publicar pagos con cheques

Pese a que está por iniciar el mes de junio y que se trata de un requisito de transparencia en términos legales, el Ayuntamiento de Torreón aún no publica la información correspondiente a los Pagos con Cheques del pasado mes de abril.

En el portal de Transparencia de la página del Municipio de Torreón únicamente se encuentra la información financiera de ese rubro correspondiente a los meses del primer trimestre de este año; es decir, de los meses de enero, febrero y marzo.

La situación ha derivado en nuevos reclamos de parte de ediles de oposición en Cabildo, quienes acusan a la Tesorería Municipal de no cumplir con los requisitos de rendición de cuentas que se requieren en el cierre de la presente administración.

Fue el caso de la líder de la fracción del PRI en Cabildo, Dulce Pereda, quien señaló que el hecho de que tal información aún no se encuentre disponible para consulta pública demuestra que siguen existiendo presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la administración.

Ante ello advirtió que seguirán dando parte a las autoridades correspondientes, además de que habrá los señalamientos públicos que sean necesarios para que la ciudadanía se entere del estado actual del Ayuntamiento.

"Nosotros tenemos tres años señalando irregularidades en los procesos, irregularidades en sus programas, irregularidades en las finanzas, falta de transparencia, precisamente estaba tratando de buscar por ejemplo los pagos y los cheques a proveedores en el portal de transparencia y te vas a dar cuenta que no están, ya estamos a mayo y no están los de abril por ejemplo… No ha sido un señalamiento, nuestro trabajo lo estamos haciendo con gran responsabilidad", afirmó Pereda.

La también síndica de vigilancia afirmó que además darán seguimiento a las recientes denuncias que se han interpuesto contra diversos funcionarios de la administración por presunto uso electoral de programas sociales, específicamente el caso del jefe de Fomento Agropecuario, Agustín Castor; así como de César de la Garza, titular de Desarrollo Social.