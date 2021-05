Timothée Chalamet inicia el rodaje de Bones and all

El rodaje de la primera película de Luca Guadagnino en Estados Unidos, "Bones and all", ha comenzado esta semana en el estado de Ohio y alrededores, con un reparto encabezado por Timothée Chalamet, Taylor Russell y Mark Rylance.

Se trata de la primera colaboración de Guadagnino y Chalamet tras el éxito de "Call me by your name" (2017). André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese y Chloë Sevigny completan el reparto, según un comunicado de los productores difundido hoy.

De nuevo se trata de la adaptación de una novela, en este caso "Bones & All" de Camille DeAngelis, con un guion adaptado por su colaborador habitual David Kajganich ("Suspiria," "A Bigger Splash").

Y también coincide con "Call me by your name" en tratarse de la historia de un primer amor, esta vez entre Maren, una mujer joven aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo intenso y privado de sus derechos, que se unen en una odisea de miles de kilómetros a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Reagan, indica la sinopsis.

Pese a sus mejores esfuerzos, todos los caminos conducen a su aterrador pasado y a una situación final en la que su amor será puesto a prueba.

La película es una producción de Frenesy Film Company y Per Capita Productions, con Giovanni Corrado y Raffaella Viscardi como productores ejecutivos. Aunque rodada en Estados Unidos la financiación es italiana. EFE