Amazon implementa cabinas de relajación para sus empleados

Amazon es una de las empresas que más se benefició de la contingencia sanitaria mundial por COVID-19. Cuando las personas decidieron quedarse en casa buscaron realizar la mayoría de sus compras a través de internet. Pero la compañía no pudo solo celebrar las enormes ganancias, muchos de los empleados denunciaron que no habían tenido las condiciones de seguridad suficientes y que en los almacenes había prácticas que les ocasionaban estrés y malestar. La respuesta de Amazon fue crear un programa de bienestar que incluye la colocación de cabinas de relajación.

La compañía ha estado en el centro de la crítica en los últimos meses luego de que muchos de sus trabajadores han señalado que las condiciones de trabajo no son adecuadas pues no se respeta su tiempo de descanso. Explican, por ejemplo, que Amazon rastrea meticulosamente cada segundo que pasan en el almacén para detectar cuánto tiempo están fuera de su labor principal y les envía mensajes si es mucho tiempo, lo que, denuncian, no les permite ni ir al baño cuando lo necesitan.

Buscando que sus empleados se sientan más tranquilos la plataforma creó el programa WorkingWell que, según un comunicado de prensa de Amazon, es una combinación de actividades físicas y mentales, ejercicios de bienestar y apoyo a la alimentación saludable destinado a ayudarlos a recargarse y revitalizarse.

Dentro de esa iniciativa está llamando la atención el "ZenBooth" o "Mindful Practice Room", pequeñas cabinas donde los empleados de almacén que se sientan estresados podrán escapar momentáneamente a través de prácticas de atención plena en quioscos interactivos individuales.

De acuerdo con lo que ha mostrado la compañía, en esta cabinas los empleados tienen acceso a una computadora para ver "prácticas de salud mental y atención plena" mientras están rodeados de plantas, folletos y un ventilador que les ayuda a refrescarse.

"Con AmaZen quería crear un espacio que fuera silencioso, al que la gente pudiera ir y concentrarse en su bienestar mental y emocional. El ZenBooth es un quiosco interactivo donde pueden navegar a través de una biblioteca de prácticas de salud mental y atención plena para recargar la batería interna", dijo en el video de presentación Leila Brown, la empleada de Amazon que inventó el stand.

Sin embargo, no hay detalles de cuáles serán las circunstancias en que los empleados podrán utilizar las cabinas. De hecho, a través de redes sociales algunos ya se han burlado de la solución. Y es que, si se han quejado de no tener libertad para ir al baño, ¿cómo justificarán su ausencia y necesidad de ir a relajarse?

Il est pas beau le monde de demain ? (vidéo postée puis supprimée par #Amazon , on se demande pourquoi...)#Amazen #blackmirror pic.twitter.com/f2C6xOCHJf — Caisses de grève (@caissesdegreve) May 28, 2021

Muchas quejas y pocas soluciones

Como ya mencionamos, Amazon se ha enfrentado a duras críticas por sus condiciones laborales. Incluso, Jeff Bezos, el fundador de la empresa, quien anunció en febrero que se retiraría de su cargo como director ejecutivo de la compañía, envió una carta final a los accionistas, en marzo pasado, en la que expresó que es necesario tratar mejor a los empleados.

La situación incluso llevó a que un centro de la compañía en Alabama realizara un proceso con la intención de formar un sindicato, mismo que no tuvo éxito. Se dijo que, entre otras razones, se debió a que los empleados fueron intimidados y advertidos de que debían votar en contra de la sindicalización.

Amazon ha negado las acusaciones y, entre otras declaraciones, ha afirmado que cuando se trata de trabajadores que no llegan a cumplir consistentemente con las expectativas de la compañía, les brindan entrenamiento. Incluso, asegura que despiden a menos del 2.6% de sus empleados por no realizar su trabajo de manera adecuada y que el número fue aún menor en 2020 debido al impacto operativo que tuvo la pandemia en el negocio de la compañía.

Sobre otro problema aparentemente constante en los almacenes de la empresa: las lesiones en el lugar de trabajo. Amazon afirmó que alrededor del 40% de las lesiones están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos que ocurren cuando alguien repite el mismo movimiento una y otra vez, un problema que, se ha detectado, es especialmente persistente en las instalaciones más automatizadas de la empresa.

Para tratar lo anterior, la empresa está desarrollando nuevos horarios de personal generados algorítmicamente que rotarán automáticamente a los empleados entre trabajos para que utilicen diferentes grupos de músculos.